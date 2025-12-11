Stade Rennais : critiqué en début de saison, Beye envoie un sacré message à ses détracteurs

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Avec désormais 30 matchs dirigés en Ligue 1 avec le Stade Rennais, Habib Beye s’est fait une place de choix parmi les entraîneurs rennais les plus marquants.

Malgré un début de saison très mitigé, avant une belle remontée, le Stade Rennais vit une période marquante sous la direction d’Habib Beye. En un temps relativement court, l’ancien latéral international sénégalais s’est hissé au 3ᵉ rang des entraîneurs les plus performants du club en Ligue 1, avec une moyenne de 1,60 points par match sur la base d’une victoire à 3 points et sur un minimum de 30 rencontres, comme souligné par ROUGEmémoire sur X.

Derrière Bruno Genesio (1,68) et Guy Lacombe (1,64), Beye devance déjà des figures historiques du club comme Julien Stéphan (1,54) ou Paul Le Guen (1,49). Un message indirect à ses détracteurs, avec un classement qui illustre l’impact du coach franco-sénégalais sur l’équipe. Il a pourtant été très critiqué il n’y a pas si longtemps que ça, et était même tout proche de la sortie.

Une dynamique positive dès les premiers matchs

Dès ses débuts après le départ de Sampaoli, Beye a tenté insuffler une nouvelle énergie à son groupe, avec notamment 4 victoires en 5 matchs. Une énergie très peu vue en début de cette saison, mais depuis plusieurs semaines, l’équipe est bien plus emballante. Résultat : Rennes a accumulé un nombre de points impressionnant sur ses derniers matchs, relançant sa saison après un début plus difficile (1 défaite en 6 matchs).

Cette efficacité se reflète dans les chiffres : avec 1,60 points par match, Beye devance même certains entraîneurs historiques du club qui ont eu des mandats plus longs et plus expérimentés. Une performance notable qui souligne son aptitude à transformer rapidement une équipe.

Une saison qui fait déjà date

Si les saisons précédentes ont été marquées par des entraîneurs comme Genesio, Lacombe ou Stéphan, Beye s’impose comme une figure capable de rivaliser avec eux en termes de rendement pur. Le Stade Rennais retrouve une stabilité et une compétitivité qui lui permet de viser plus haut dans le classement.

Reste maintenant à voir si cette performance pourra se maintenir sur la durée, mais pour l’instant, Habib Beye s’inscrit déjà dans l’histoire du club comme l’un des entraîneurs les plus performants en Ligue 1.