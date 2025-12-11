À LA UNE DU 11 DéC 2025
FC Nantes : une ancienne figure de l’ASSE a snobé les Kita

Par Laurent Hess - 11 Déc 2025, 17:30
Ahmed Kantari n’était pas la priorité du FC Nantes pour prendre la relève de Luis Castro…

Luis Castro n’est officiellement plus l’entraîneur du FC Nantes. Celui qui a été déniché à Dunkerque (contre 500 000 euros) n’aura tenu que 5 mois après avoir rendu le pire bilan des Canaris depuis le dernier titre de champion de France en 2001. Il est remplacé depuis ce matin par Ahmed Kantari, novice en Ligue 1.
Adjoint d’Antoine Kombouaré de janvier à mai 2025 au sein du FC Nantes, Ahmed Kantari connaît bien l’institution et une partie du groupe professionnel. Un atout pour rapidement trouver les clés de la relance du FC Nantes, dès vendredi soir, à l’occasion du déplacement à Angers.

Antonetti et Lamouchi approchés avant Kantari

Kantari sera épaulé par deux adjoints – Eric Blahic et Stéphane Mangione -, d’un préparateur physique – Gilles Marambaud – et de Faouzi Amzal qui reste au poste d’entraîneur des gardiens de but. Mais Kantari n’était pas la priorité des Kita. Outre la piste menant à Will Still, le FC Nantes avaient en effet noué des contacts avec Frédéric Antonetti, libre depuis son départ de Bastia, mais l’ancien coach de l’ASSE n’a pas donné suite. D’après Ouest-France, l Sabri Lamouchi, viré par Al-Diraiyah FC (2e division saoudienne) il y a quelques jours, a également été évoqué.

FC NantesASSE

