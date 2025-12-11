Ligue Europa : sale soirée pour l’OGC Nice et le LOSC !

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

L’OGC Nice et le LOSC se sont inclinés ce jeudi soir en Ligue Europa.

En attendant le match de l’OL contre les Hollandais de Go Ahead Eagles, la soirée européenne a mal débuté pour les clubs de Ligue 1. En effet, l’OGC Nice s’est incliné contre Braga (0-1). Un but de Pau Victor à la demi-heure de jeu a suffi aux Portugais pour s’imposer à l’Allianz Riviera.

Zéro pointé pour Nice

Nice s’incline pour la 6e fois de la saison en 6 matches de Ligue Europa. Éliminés, les Aiglons quittent la compétition par la petite porte et auront encore deux matchs pour éviter le zéro pointé. De son côté, le LOSc s’est également incliné sur le terrain des Young Boys de Berne (0-1). Ozer s’est illustré en détournant un penalty en première mi-temps mais les Suisses ont trouvé la faille au retour des vestiaires grâce à Males, à l’heure de jeu. Avec 9 points, le LOSC, réduit à dix par l’expulsion de Bouaddi à la demi-heure de jeu,jouera sa qualification lors des deux derniers matchs.