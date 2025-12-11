À LA UNE DU 11 DéC 2025
[22:00]Real Madrid : un ancien coach du PSG prêt à tout pour remplacer Xabi Alonso ?
[21:30]Stade Rennais : Habib Beye tient son défenseur du futur, c’est signé !
[21:04]Ligue Europa : sale soirée pour l’OGC Nice et le LOSC !
[21:00]ASSE : Horneland fait une grande annonce sur l’avenir de son chouchou !
[20:50]FC Nantes – Angers SCO : le premier groupe de Kantari est tombé, il frappe fort d’entrée !
[20:40]OL, OM : la DNCG a rendu son verdict, et c’est une grosse surprise !
[20:20]OL : Benzema ouvre la porte à un retour… en équipe de France !
[20:00]FC Nantes : les Canaris ont réservé un drôle d’accueil à Kantari !
[19:40]OM Mercato : un ancien flop de Longoria a deux cadors de Serie A à ses pieds !
[19:20]Real Madrid : Xabi Alonso jouera sa tête contre Alaves, Jürgen Klopp dans les starting blocks !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Ligue Europa : sale soirée pour l’OGC Nice et le LOSC !

Par Laurent Hess - 11 Déc 2025, 21:04
💬 Commenter
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

L’OGC Nice et le LOSC se sont inclinés ce jeudi soir en Ligue Europa.

En attendant le match de l’OL contre les Hollandais de Go Ahead Eagles, la soirée européenne a mal débuté pour les clubs de Ligue 1. En effet, l’OGC Nice s’est incliné contre Braga (0-1). Un but de Pau Victor à la demi-heure de jeu a suffi aux Portugais pour s’imposer à l’Allianz Riviera.

Zéro pointé pour Nice

Nice s’incline pour la 6e fois de la saison en 6 matches de Ligue Europa. Éliminés, les Aiglons quittent la compétition par la petite porte et auront encore deux matchs pour éviter le zéro pointé. De son côté, le LOSc s’est également incliné sur le terrain des Young Boys de Berne (0-1). Ozer s’est illustré en détournant un penalty en première mi-temps mais les Suisses ont trouvé la faille au retour des vestiaires grâce à Males, à l’heure de jeu. Avec 9 points, le LOSC, réduit à dix par l’expulsion de Bouaddi à la demi-heure de jeu,jouera sa qualification lors des deux derniers matchs.

Ligue EuropaLOSCOGC Nice

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Ligue Europa, LOSC, OGC Nice