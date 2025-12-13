À LA UNE DU 13 DéC 2025
[19:10]OM Mercato : 6 M€ tombés du ciel en janvier ?
[19:03]ASSE – Bastia : la compo des Verts avec des choix forts d’Horneland
[18:53]Stade Rennais – Brest (3-1) : les tops et les flops d’un derby renversant
[18:24]FC Metz – PSG : le onze de Luis Enrique pour redevenir leader
[18:09]RC Lens : 2 retours dans le groupe qui affrontera l’OGC Nice
[18:00]Lionel Messi privé de Coupe du monde ?
[17:38]FC Metz – PSG : ça a déjà dégénéré entre ultras des deux clubs !
[17:22]FC Barcelone – Osasuna : le onze blaugrana pour larguer le Real Madrid
[17:15]OM : un joueur du Stade Rennais règle ses comptes avec Roberto De Zerbi
[16:53]ASSE : un consultant pointe le gros problème des Verts, Horneland responsable !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Metz – PSG : le onze de Luis Enrique pour redevenir leader

Par Raphaël Nouet - 13 Déc 2025, 18:24
💬 Commenter
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, lors du match à Bilbao.
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Le RC Lens ne jouant que demain, le PSG a une chance de reprendre la première place du classement de Ligue 1 en s’imposant sur la pelouse de la lanterne rouge messine, à 19h, pour la 16e journée.

Choc des extrêmes, ce samedi, à Saint-Symphorien : le PSG, champion d’Europe et sans doute du monde dans quatre jours, actuel 2e du championnat, se déplace sur la pelouse du dernier de L1, le FC Metz. Les Lorrains ont connu un début de saison catastrophique, se sont bien repris mais ils sont retournés à la dernière place la semaine dernière après leur défaite à Auxerre (1-3). Le PSG, lui, n’est plus leader depuis deux journées mais il reste au contact du RC Lens. Qu’il pourrait dépasser en cas de nul ou de victoire en Lorraine, les Sang et Or n’accueillant Nice à Bollaert que demain. Trois jours après un 0-0 éreintant à Bilbao, voici le onze choisi par Luis Enrique, sachant que Senny Mayulu est forfait de dernière minute en raison d’une maladie. La grosse surprise est la titularisation de Matvei Safonov alors que Lucas Chevalier est rétabli.

PSG : Safonov – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernadez – Ndjantou, Vitinha, Ruiz – Mbaye, Ramos, Lee.

PSGFC Metz

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Metz, PSG