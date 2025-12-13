Le RC Lens ne jouant que demain, le PSG a une chance de reprendre la première place du classement de Ligue 1 en s’imposant sur la pelouse de la lanterne rouge messine, à 19h, pour la 16e journée.

Choc des extrêmes, ce samedi, à Saint-Symphorien : le PSG, champion d’Europe et sans doute du monde dans quatre jours, actuel 2e du championnat, se déplace sur la pelouse du dernier de L1, le FC Metz. Les Lorrains ont connu un début de saison catastrophique, se sont bien repris mais ils sont retournés à la dernière place la semaine dernière après leur défaite à Auxerre (1-3). Le PSG, lui, n’est plus leader depuis deux journées mais il reste au contact du RC Lens. Qu’il pourrait dépasser en cas de nul ou de victoire en Lorraine, les Sang et Or n’accueillant Nice à Bollaert que demain. Trois jours après un 0-0 éreintant à Bilbao, voici le onze choisi par Luis Enrique, sachant que Senny Mayulu est forfait de dernière minute en raison d’une maladie. La grosse surprise est la titularisation de Matvei Safonov alors que Lucas Chevalier est rétabli.

PSG : Safonov – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernadez – Ndjantou, Vitinha, Ruiz – Mbaye, Ramos, Lee.