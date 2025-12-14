Ligue 1 : le RC Lens ne faiblit pas, le LOSC met une grosse pression sur l’OM !

Pendant que le RC Lens a conforté son fauteuil de leader de la Ligue 1 en dominant l’OGC Nice (2-0), le LOSC s’est imposé sur le fil à Auxerre (4-3).

La 16e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche. Et début d’après-midi, l’OL avait fait une belle opération en dominant Le Havre (1-0) grâce à un but de Pavel Sulc à l’heure de jeu et à son gardien, Dominik Greif, auteur de plusieurs sauvetages, en particulier lorsqu’il a détourné un penalty de Soumaré en première mi-temps. Une victoire estampillée recrues pour les hommes de Paolo Fonseca. Avec ce succès, l’OL est repassé devant le Stade Rennais à la 5e place du classement grâce à sa meilleure différence de buts sur l’équipe d’Habib Beye. L’OL est revenu à deux points du LOSC et de l’OM, mais les Dogues ont repris un peu plus leurs distances en cette fin d’après-midi sur le terrain de l’AJ Auxerre (4-3).

Le RC Lens porté par le doublé d’Edouard

Après avoir mené grâce à l’ouverture du score d’Haraldsson, le LOSC a ensuite concédé deux buts (Sinayoko et Mbemba contre son camp) avant de mener 3-2 grâce à Bentaleb et Diaoune. Un penalty de Sinayoko a permis à l’AJA de revenir à 3-3 mais Benjamin André a offert aux hommes de Bruno Genesio une victoire qui leur permet de souffler la 3e place à l’OM, avec 3 points d’avance. L’OM jouera gros ce soir contre l’AS Monaco et devra l’emporter pour ne pas passer les fêtes à la 4e place. De son côté, le RC Lens a poursuivi sa folle fin d’année en s’imposant sans trembler face à l’OGC Nice (2-0) grâce un doublé d’Odsonne Edouard, sur deux passes décisives de Matthieu Udol. C’est Noël avant l’heure pour le RCL et ses supporters, qui ont célébré ce nouveau succès en grandes pompes, alors que Strasbourg et Lorient ont fait un pauvre 0-0.

𝑱𝒐𝒚𝒆𝒖𝒔𝒆 𝒇𝒆̂𝒕𝒆 ⛏️



Dans un Bollaert de gala, le Racing honore la #SainteBarbe comme il se doit en remportant un 7⃣e succès de suite sur ses terres ! Les hommes de Pierre Sage passeront les fêtes de fin d'année en tête de la @Ligue1 👏



RC Lens 2⃣-0⃣ @ogcnice#RCLOGCN pic.twitter.com/9hmdkfHma1 — Racing Club de Lens (@RCLens) December 14, 2025