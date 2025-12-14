À LA UNE DU 14 DéC 2025
[19:40]FC Nantes : un gros mercato suffira-t-il à éviter la Ligue 2 ?
[19:14]Ligue 1 : le RC Lens ne faiblit pas, le LOSC met une grosse pression sur l’OM !
[19:08]RC Lens – OGC Nice (2-0) : une victoire pour passer les fêtes en tête, les notes des Sang et Or
[19:00]Real Madrid, PSG Mercato : un autre cador européen fonce sur Jérémy Jacquet (Stade Rennais)
[18:30]ASSE : Horneland fait une sortie surprenante sur son avenir !
[18:00]OM, ASSE, Stade Rennais, OGC Nice Mercato : un club va passer à l’attaque pour Abdelli (Angers SCO) !
[17:40]PSG : avant le Flamengo, Luis Enrique reconnaît une faiblesse de son équipe
[17:20]PSG, Juventus Turin : Thiago Motta vers un rebond en Liga
[16:58]Ligue 1 : l’OL bat Le Havre et chasse le Stade Rennais du Top 5
[16:40]RC Lens : Pierre Sage se met en quatre pour le retour de Gradit, Thomasson applaudit !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Ligue 1 : le RC Lens ne faiblit pas, le LOSC met une grosse pression sur l’OM !

Par Laurent Hess - 14 Déc 2025, 19:14
💬 Commenter
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Pendant que le RC Lens a conforté son fauteuil de leader de la Ligue 1 en dominant l’OGC Nice (2-0), le LOSC s’est imposé sur le fil à Auxerre (4-3).

La 16e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche. Et début d’après-midi, l’OL avait fait une belle opération en dominant Le Havre (1-0) grâce à un but de Pavel Sulc à l’heure de jeu et à son gardien, Dominik Greif, auteur de plusieurs sauvetages, en particulier lorsqu’il a détourné un penalty de Soumaré en première mi-temps. Une victoire estampillée recrues pour les hommes de Paolo Fonseca. Avec ce succès, l’OL est repassé devant le Stade Rennais à la 5e place du classement grâce à sa meilleure différence de buts sur l’équipe d’Habib Beye. L’OL est revenu à deux points du LOSC et de l’OM, mais les Dogues ont repris un peu plus leurs distances en cette fin d’après-midi sur le terrain de l’AJ Auxerre (4-3).

Le RC Lens porté par le doublé d’Edouard

Après avoir mené grâce à l’ouverture du score d’Haraldsson, le LOSC a ensuite concédé deux buts (Sinayoko et Mbemba contre son camp) avant de mener 3-2 grâce à Bentaleb et Diaoune. Un penalty de Sinayoko a permis à l’AJA de revenir à 3-3 mais Benjamin André a offert aux hommes de Bruno Genesio une victoire qui leur permet de souffler la 3e place à l’OM, avec 3 points d’avance. L’OM jouera gros ce soir contre l’AS Monaco et devra l’emporter pour ne pas passer les fêtes à la 4e place. De son côté, le RC Lens a poursuivi sa folle fin d’année en s’imposant sans trembler face à l’OGC Nice (2-0) grâce un doublé d’Odsonne Edouard, sur deux passes décisives de Matthieu Udol. C’est Noël avant l’heure pour le RCL et ses supporters, qui ont célébré ce nouveau succès en grandes pompes, alors que Strasbourg et Lorient ont fait un pauvre 0-0.

RC LensAj AuxerreLorient FCLOSCOGC NiceRC Strasbourg

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Aj Auxerre, Lorient FC, LOSC, OGC Nice, RC Lens, RC Strasbourg