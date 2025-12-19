À LA UNE DU 19 DéC 2025
[14:00]Stade Rennais Mercato : Angers prend position dans le dossier Chérif
[13:37]OL : Paulo Fonseca ne veut pas imiter Pierre Sage (RC Lens)
[13:14]OM : la carrière marseillaise d’Angel Gomes torpillée par son entourage ?
[13:01]PSG : Safonov blessé, Chevalier relancé !
[12:46]ASSE : Horneland annonce un coup dur avec Nice et parle de N’Guessan
[12:30]FC Nantes : Kantari annonce 3 forfaits, 1 retour et une volonté forte pour la Coupe de France
[12:15]PSG : Chevalier vexé par un membre du staff de Luis Enrique ?
[11:57]ASSE Mercato : 4 grands d’Europe et le PSG en plus de Chelsea sur N’Guessan ?
[11:40]Revue de presse : Meunier voit le LOSC champion devant le RC Lens, le PSG et l’OM
[11:16]OM, ASSE, Stade Rennais Mercato : la cote d’Abdelli (SCO) va exploser !
OL : Paulo Fonseca ne veut pas imiter Pierre Sage (RC Lens)

Par Raphaël Nouet - 19 Déc 2025, 13:37
💬 Commenter
L'entraîneur de l'OL, Paulo Fonseca, donnant des consignes pendant un match.
L’entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca, ne veut pas tomber dans l’excès de confiance qui avait coûté sa place à Pierre Sage en début d’année après une élimination en Coupe de France.

Dimanche soir, l’OL accueillera le FC Saint-Cyr Collonges en 32e de finale de la Coupe de France. Pendant la conférence de presse qu’il a tenue aujourd’hui, Paulo Fonseca a insisté sur la motivation qui devait animer ses troupes. Car le Portugais sait très bien que s’il dirige aujourd’hui les Gones, c’est parce que le 15 janvier dernier, l’équipe de Pierre Sage s’était fait éliminer de la Coupe par Bourgoin-Jallieu (2-2, 2 t.a.b. à 4), ce qui avait coûté son poste à l’actuel entraîneur du RC Lens…

« On a Bourgoin en mémoire et on ne veut pas de surprise »

« J’ai regardé des matches de Saint-Cyr, et on a préparé la semaine comme toutes les semaines. Et on doit jouer avec ambition. On a Bourgoin en mémoire et on ne veut pas de surprise. Dans ce match, la difficulté c’est de motiver les joueurs. Il faut garder la même détermination. Il sera important de faire des changements, pas beaucoup, mais l’idée est aussi de lancer, des joueurs motivés, 2 ou 3 en plus des centraux, pour montrer qu’ils ont de l’ambition. »

« Nous savons que pour les adversaires, c’est spécial, ce n’est pas seulement jouer contre l’OL. Ils ont une motivation extraordinaire. J’ai commencé comme entraîneur en quatrième division au Portugal, je sais que la motivation est très grande. »

OL

