Stade Rennais Mercato : Kalimuendo et Terrier bientôt réunis en Ligue 1 ?

Selon L’Equipe, les noms de Martin Terrier et Arnaud Kalimuendo, deux anciens du Stade Rennais, circulent dans un autre club de Ligue 1…

Le mercato du Stade Rennais sera plus calme cet hiver, comme l’a expliqué Loïc Désiré, directeur sportif du club breton, dans Ouest-France : « Malgré les choix qui ont été faits par le coach, ce groupe vit bien, et c’est précieux. Certains ont été piqués, d’autres reviennent peu à peu, mais une émulation s’est installée, et on veut la garder. » La venue d’un milieu offensif est à l’étude en fonction du possible départ de Blas, et le Stade Rennais réfléchit aussi à un renfort sur le flanc droit pour concurrencer Frankowski si Nagida venait à partir. « On prendra peut-être un droitier plutôt qu’un gaucher, pour amener un peu de concurrence et avoir une solution de rechange », a précisé Désiré. Mais dans d’autres clubs de Ligue 1, à l’instar du FC Nantes, le Mercato s’annonce plus agité. C’est aussi le cas du côté du Paris FC.

Le Paris FC vise les deux anciens buteurs du Stade Rennais

Selon L’Equipe, le Paris FC serait à la recherche de cinq renforts et en attaque, où Jean-Philippe Krasso et Willem Geubbels tardent à s’imposer en Ligue 1, le club francilien chercherait un ou deux renforts. Martin Terrier et Arnaud Kalimuendo seraient ainsi des pistes explorées, en prêt. Les deux joueurs connaissent une première partie de saison délicate. Terrier n’a joué que 9 matchs avec Francfort et Kalimuendo n’est apparu que 12 fois avec Nottingham Forest. A suivre…