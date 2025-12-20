À LA UNE DU 20 DéC 2025
[14:00]ASSE : Horneland croit dur comme fer en lui, mais pas les supporters !
[13:30]Stade Rennais Mercato : Kalimuendo et Terrier bientôt réunis en Ligue 1 ?
[13:00]L’OM doit-il foncer sur Cresswell (TFC) dès cet hiver ?
[12:30]PSG : Hakimi dévoile la date de son grand retour !
[12:00]Real Madrid Mercato : une recrue estivale veut déjà claquer la porte !
[11:30]FC Barcelone Mercato : Deco veut se servir à Manchester City
[11:00]ASSE : le repositionnement de Ben Old fait un heureux chez les Verts
[10:30]FC Nantes : Kantari tient une nouvelle recrue surprise, il connaît déjà la maison !
[10:00]PSG Mercato : Thiago Silva vers un retour surprise !
[09:30]Stade Rennais Mercato : Habib Beye a deux priorités pour cet hiver, une recrue menacée ?
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais Mercato : Kalimuendo et Terrier bientôt réunis en Ligue 1 ?

Par Laurent Hess - 20 Déc 2025, 13:30
💬 Commenter
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Selon L’Equipe, les noms de Martin Terrier et Arnaud Kalimuendo, deux anciens du Stade Rennais, circulent dans un autre club de Ligue 1…

Le mercato du Stade Rennais sera plus calme cet hiver, comme l’a expliqué Loïc Désiré, directeur sportif du club breton, dans Ouest-France : « Malgré les choix qui ont été faits par le coach, ce groupe vit bien, et c’est précieux. Certains ont été piqués, d’autres reviennent peu à peu, mais une émulation s’est installée, et on veut la garder. » La venue d’un milieu offensif est à l’étude en fonction du possible départ de Blas, et le Stade Rennais réfléchit aussi à un renfort sur le flanc droit pour concurrencer Frankowski si Nagida venait à partir. « On prendra peut-être un droitier plutôt qu’un gaucher, pour amener un peu de concurrence et avoir une solution de rechange », a précisé Désiré. Mais dans d’autres clubs de Ligue 1, à l’instar du FC Nantes, le Mercato s’annonce plus agité. C’est aussi le cas du côté du Paris FC.

Le Paris FC vise les deux anciens buteurs du Stade Rennais

Selon L’Equipe, le Paris FC serait à la recherche de cinq renforts et en attaque, où Jean-Philippe Krasso et Willem Geubbels tardent à s’imposer en Ligue 1, le club francilien chercherait un ou deux renforts. Martin Terrier et Arnaud Kalimuendo seraient ainsi des pistes explorées, en prêt. Les deux joueurs connaissent une première partie de saison délicate. Terrier n’a joué que 9 matchs avec Francfort et Kalimuendo n’est apparu que 12 fois avec Nottingham Forest. A suivre…

Stade RennaisParis FC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Paris FC, Stade Rennais