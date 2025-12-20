RC Lens : deux Sang et Or sont entrés dans l’histoire… mais pas pour les bonnes raisons !

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Ce vendredi, au stade Bollaert-Delelis, le RC Lens a franchi une étape… statistique qu’il aurait clairement préféré éviter. Lors de son match des 32es de finale de Coupe de France contre Feignies-Aulnoye, les Lensois ont manqué deux penalties dans la même rencontre, un fait totalement inédit pour le club sur plus de trois décennies.

Un match qui aurait dû être tranquille… mais qui restera dans les annales

Leader de Ligue 1 et grand favori, le RC Lens recevait Feignies-Aulnoye, club de National 2, en 32e de finale. Sur le papier, une promenade de santé ; dans les faits, deux occasions franches de tuer définitivement le match ont été gaspillées de manière assez spectaculaire.

Tout a commencé peu après l’heure de jeu : après une faute dans la surface, Lens se voit offrir un penalty suite à une faute de Saliou Ciss. Le capitaine Florian Sotoca s’avance… et voit sa tentative repoussée par le gardien adverse, Bryan Bernard. Quelques minutes plus tard, c’est Malang Sarr qui se présente pour tirer le second penalty de la rencontre – mais là encore, le portier finésien détourne le tir.

Ces deux ratés consécutifs restent rares pour un club de l’envergure de Lens : jamais, sur les 35 dernières années, le RC Lens n’avait loupé deux penalties dans un même match en compétition officielle. Un record… peu flatteur qui restera inscrit dans les statistiques du club, comme le souligne le compte X RCLens Database.

Un coup de théâtre… sans conséquence sportive

Le plus surprenant dans cette anomalie historique, c’est qu’elle n’a pourtant pas coûté cher aux Sang et Or. Malgré ces deux échecs depuis le point de penalty, Lens a assuré l’essentiel en s’imposant 3‑1 et en se qualifiant pour les 16es de finale grâce à des buts de Rayan Fofana, Saud Abdulhamid et Andrija Bulatovic.

Pour Feignies-Aulnoye, club évoluant trois niveaux en dessous, ces arrêts de penaltys ont été le moment fort de la soirée, offrant à leur gardien Bryan Bernard une place sous les projecteurs et même une ovation du public de Bollaert, pour celui qui a été formé au RCL.

L’anecdote pourrait passer pour une simple curiosité statistique… si elle n’éclairait pas aussi un fait : même dans les grands rendez-vous, l’exécution compte autant que la hiérarchie sportive. Lens a maîtrisé son sujet et a réglé le résultat, mais les deux penalties manqués rappellent que même les favoris peuvent trébucher – et entrer, malgré eux, dans les livres d’histoire pour des raisons surprenantes.