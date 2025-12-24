🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Pedri, joyau du FC Barcelone âgé de 23 ans, passera les fêtes de fin d’année à l’infirmerie mais semble porter le PSG en haute estime.

Le PSG impressionne même au FC Barcelone. Alors qu’il soigne une nouvelle blessure et passera les fêtes de fin d’année à l’infirmerie, Pedri n’en reste pas moins un observateur très attentif de la scène européenne. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le milieu de terrain blaugrana regarde Paris avec beaucoup de respect.

Pedri voit le PSG favori en Ligue des Champions

Dans un entretien accordé au magazine Esquire, le joyau catalan s’est livré sur ses ambitions personnelles et sur la prochaine Ligue des champions. Sans se cacher, et surtout sans se réfugier derrière les statistiques ou les projections, Pedri a clairement désigné le PSG comme le grand favori à sa propre succession ! Un avis fort, assumé, et loin d’être anodin venant d’un joueur formé dans la culture barcelonaise.

Car en amont de la saison 2025-2026, les modèles d’Opta plaçaient Paris parmi les prétendants sérieux, mais pas en pole position absolue. Pour Pedri, peu importe les algorithmes. Le terrain a parlé. « Qui sont les favoris ? Le PSG avant tout, puis Arsenal, Manchester City et le Real Madrid », a-t-il tranché, plaçant le club parisien au sommet de la hiérarchie européenne, devant les mastodontes habituels.

Un désaveu pour le FC Barcelone

Cette déclaration confirme une tendance lourde. Le PSG n’est plus seulement craint, il est désormais reconnu. Reconnu pour sa régularité, sa maturité collective et sa capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous. Le sacre récent en Ligue des champions a changé le regard porté sur Paris, y compris dans les vestiaires adverses les plus prestigieux.

Pour le Barça, toujours en reconstruction et régulièrement freiné par des blessures clés comme celle de Pedri, cette sortie médiatique sonne presque comme un aveu. Celui d’un club qui observe, admire, et mesure le chemin encore à parcourir pour retrouver le sommet européen. Le PSG, de son côté, savoure. Et passera des fêtes de fin d’année bien au chaud.