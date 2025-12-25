Alors que Nicolas Pallois (38 ans) figurait sur le marché l’été dernier, l’ASSE avait laissé passer son tour. Avec regret aujourd’hui ?

Avec du recul, l’ASSE pourrait bien avoir laissé passer une occasion en or cette saison. Selon le site Jeunes Footeux, quelques regrets sont nourris aujourd’hui en se rappelant que le dossier Nicolas Pallois n’avait pas trouvé de suite cet été. L’ancien défenseur central du FC Nantes aurait pourtant apporté un renfort précieux à Eirik Horneland pour mener à bien la mission maintien en Ligue 1.

L’ASSE amer pour Pallois ?

Avec 302 matchs de Ligue 1 au compteur et une carrière riche, passant par Bordeaux, Valenciennes, les Chamois Niortais et donc le FC Nantes, Pallois représente le type de profil capable d’apporter sérénité, lecture du jeu et leadership dans une défense souvent fragile. Libre de tout contrat après son passage au FC Nantes, Pallois avait été proposé à plusieurs clubs de Ligue 2, dont l’ASSE. À 38 ans, certains dirigeants ont hésité en raison de son âge, préférant se tourner vers des options plus jeunes. Pourtant, son expérience aurait été un atout majeur dans un groupe stéphanois parfois tendre dans les moments clés.

Le Stade de Reims de frotte les mains

Le Stade de Reims, lui, n’a pas hésité. Et les chiffres confirment le bien-fondé de ce choix : sur ses cinq derniers matchs en Ligue 2, le Stade de Reims affiche quatre victoires et un match nul, avec seulement deux buts encaissés. La sérénité défensive et la solidité que Pallois apporte sont indéniables. L’ASSE peut donc regretter amèrement de ne pas avoir saisi cette opportunité, qui illustre parfaitement la difficulté du mercato : parfois, ne pas se positionner au bon moment se paie cash.