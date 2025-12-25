À LA UNE DU 25 DéC 2025
[10:01]Real Madrid : un énorme coup tenté pour remplacer Xabi Alonso… la réponse est brutale
[09:41]PSG Mercato : deux postes ciblés cet hiver, les priorités de Luis Enrique sont connues
[09:25]OM, OL, Stade Rennais Mercato : un nouveau club de Ligue 1 sur Abdelli, ses exigences sont connues !
[09:11]FC Nantes Mercato : après Machado et Cabella, un pari fou tenté pour éviter la Ligue 2 ?
[09:00]OM : Benatia réalise encore des miracles au Mercato, le peuple marseillais va halluciner ! 
[08:00]FC Nantes Mercato : la piste d’un numéro 9 s’éteint
[07:00]ASSE Mercato : Kilmer a raté une figure du FC Nantes et s’en mord les doigts 
[00:00]OL Mercato : Endrick débarque de Madrid avec une bombe atomique dans ses valises !
[23:30]Mercato : le PSG doit-il vraiment rester les bras croisés cet hiver ?
[23:00]OM Mercato : en plus d’Angel Gomes, ça avance pour un autre départ !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : Kilmer a raté une figure du FC Nantes et s’en mord les doigts 

Par Bastien Aubert - 25 Déc 2025, 07:00
💬 Commenter
Nicolas Pallois (Stade de Reims)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Alors que Nicolas Pallois (38 ans) figurait sur le marché l’été dernier, l’ASSE avait laissé passer son tour. Avec regret aujourd’hui ? 

Avec du recul, l’ASSE pourrait bien avoir laissé passer une occasion en or cette saison. Selon le site Jeunes Footeux, quelques regrets sont nourris aujourd’hui en se rappelant que le dossier Nicolas Pallois n’avait pas trouvé de suite cet été. L’ancien défenseur central du FC Nantes aurait pourtant apporté un renfort précieux à Eirik Horneland pour mener à bien la mission maintien en Ligue 1. 

L’ASSE amer pour Pallois ?

Avec 302 matchs de Ligue 1 au compteur et une carrière riche, passant par Bordeaux, Valenciennes, les Chamois Niortais et donc le FC Nantes, Pallois représente le type de profil capable d’apporter sérénité, lecture du jeu et leadership dans une défense souvent fragile. Libre de tout contrat après son passage au FC Nantes, Pallois avait été proposé à plusieurs clubs de Ligue 2, dont l’ASSE. À 38 ans, certains dirigeants ont hésité en raison de son âge, préférant se tourner vers des options plus jeunes. Pourtant, son expérience aurait été un atout majeur dans un groupe stéphanois parfois tendre dans les moments clés. 

Le Stade de Reims de frotte les mains

Le Stade de Reims, lui, n’a pas hésité. Et les chiffres confirment le bien-fondé de ce choix : sur ses cinq derniers matchs en Ligue 2, le Stade de Reims affiche quatre victoires et un match nul, avec seulement deux buts encaissés. La sérénité défensive et la solidité que Pallois apporte sont indéniables. L’ASSE peut donc regretter amèrement de ne pas avoir saisi cette opportunité, qui illustre parfaitement la difficulté du mercato : parfois, ne pas se positionner au bon moment se paie cash. 

ASSEFC Nantes

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : ASSE, FC Nantes