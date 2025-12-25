OL Mercato : après Endrick, une nouvelle grosse arrivée grâce à… Cherki ?

L’Olympique Lyonnais pourrait-il frapper à nouveau un grand coup dès cet hiver ? En effet, la possibilité de voir Oscar Bobb, pépite de Manchester City, poser ses valises entre Rhône et Saône peut faire saliver. Si rien n’est évidemment concret, le dossier, aussi excitant que complexe, offre un aperçu stratégique des tendances du mercato lyonnais et témoigne de relations privilégiées entre l’OL et les Citizens.

Oscar Bobb sur le départ de Manchester City ?

À 22 ans, Oscar Bobb incarne l’avenir du football norvégien, mais son temps de jeu reste limité dans un effectif surdimensionné du côté de Manchester (15 matchs cette saison, 739 minutes). La situation pourrait rapidement évoluer cet hiver, notamment si l’arrivée d’Antoine Semenyo venait à aboutir. Bobb, soucieux de franchir un nouveau palier, envisagerait alors un départ temporaire pour gagner en expérience et en visibilité, comme le rapporte Fabrizio Romano. Un enjeu décisif pour la suite de sa progression, alors que son profil suscite déjà de nombreuses convoitises à travers l’Europe.

Plusieurs clubs européens sur les rangs

La réputation de Bobb ne se limite plus au championnat anglais. Le Borussia Dortmund semble en position de force dans ce dossier, grâce à sa politique de jeunes talents et à son attractivité sportive. D’autres clubs, désireux eux aussi de profiter d’une fenêtre de tir rare pour attirer un joueur aussi prometteur, restent en embuscade tandis que le marché s’anime. Dans ce contexte, la concurrence s’annonce féroce, et chaque mouvement sur le mercato pourrait accélérer, voire bousculer, les négociations en cours.

L’OL, une piste solide pour le jeune norvégien

Si de nombreux prétendants se sont déclarés, l’Olympique Lyonnais pourrait également se positionner en candidat sérieux pour convaincre Oscar Bobb et son entourage. En effet, après un été marqué par le gros transfert de Rayan Cherki, il était question qu’un joueur de City vienne en prêt à Lyon comme « contrepartie ». Finalement, rien de tout ça ne s’est fait, donc pourquoi pas relancer les discussions cet hiver ? À ce titre, un prêt à Lyon offrirait à Bobb du temps de jeu et une scène idéale pour s’orienter vers une nouvelle dimension européenne, notamment avec l’arrivée d’Endrick en provenance du Real Madrid.

Manchester City et Lyon : des relations qui facilitent le dossier

Le transfert de Rayan Cherki vers le club anglais a démontré la qualité des échanges entre les deux institutions. Un climat de confiance qui pourrait ouvrir la voie à un accord rapide et fluide concernant Bobb pour un prêt. Pour Lyon, cet historique est un argument supplémentaire : l’OL sait parler aux dirigeants anglais et se positionner intelligemment, une force non négligeable face à la concurrence continentale.

Ce qu’il faut suivre dans les prochaines semaines

À ce stade, l’avenir d’Oscar Bobb reste suspendu à plusieurs décisions-clés : le sort d’Antoine Semenyo, la réactivité de ses courtisans et, surtout, la capacité de Lyon à se monter convaincant s’il devait se positionner. Les prochains jours s’annoncent cruciaux pour la direction lyonnaise, désireuse de renforcer un effectif en manque de profondeur mais aussi d’insuffler un nouveau souffle à son projet sportif. La discrétion reste de mise autour du dossier, mais l’arrivée potentielle du Norvégien pourrait s’avérer déterminante pour l’OL, notamment dans la deuxième partie de saison.