OM Mercato : Marseille prêt à abandonner Yassine pour une révélation de Ligue 1 ?

Si l’OM cherche un renfort offensif explosif : Giorgi Tsitaishvili, ailier de 25 ans évoluant au FC Metz, coche toutes les cases. Si Marseille a déjà Gessime Yassine dans le viseur, il faudra agir vite en cas d’intérêt réel pour Tsitaishvili, car Lille et Lyon affûtent aussi leurs arguments pour attirer l’ailier géorgien de Metz.

Tsitaishvili, l’atout vif qui fait tourner les têtes en Ligue 1

Arrivé discrètement au FC Metz l’été dernier, Giorgi Tsitaishvili s’est rapidement imposé comme l’une des belles surprises de la première partie de saison en Ligue 1. L’ailier de 25 ans impressionne par son audace et son rôle décisif : 2 buts sur ses 4 dernières apparitions, 16 matchs de L1 et 1 013 minutes au compteur, avec une passe décisive à la clé. Il ne laisse aucun défenseur indifférent, ni les dirigeants à la recherche de percussion devant.

Une belle option pour l’OM, mais une rude concurrence à prévoir

Ces derniers jours, il se murmure que Marseille est très chaud sur Gessime Yassine, l’ailier de Dunkerque, mais le profil polyvalent de Tsitaishvili – capable de jouer à droite, à gauche ou en soutien – pourrait vraiment séduire les décideurs olympiens. Mais la bataille s’annonce ardue : selon Foot Mercato, Lille suit l’évolution du Géorgien depuis plusieurs semaines, et Lyon voit en lui l’occasion d’injecter de la vitesse dans un effectif à reconstruire.

Les supporters marseillais se rappellent d’ailleurs combien l’arrivée d’un ailier peut transformer leur attaque. Cette fois, il leur faudra convaincre un joueur courtisé par tout l’Hexagone… et bien au-delà.

Un parcours européen qui inspire confiance

Né en Israël, élevé en Géorgie et formé au Dynamo Kiev, Tsitaishvili connaît déjà trois championnats majeurs. Passé aussi par la Pologne puis la Liga 2 à Grenade (7 buts – 4 passes décisives), il s’illustre cette saison en France, où sa grinta et son pied gauche font fureur. 28 sélections internationales et une participation à l’Euro 2024 témoignent de son expérience solide et de sa maturité, atouts largement recherchés par l’OM.

L’indécision plane, les projecteurs s’intensifient

Le contrat du Géorgien avec le Dynamo Kiev s’achève bientôt, et son prêt à Metz arrive à son terme, le propulsant sur le marché en tant que potentiel agent libre en 2026. Outre la Ligue 1, la Lazio Rome et Villarreal surveillent également de près l’évolution du dossier, d’autant plus que Villarreal rêve de reconstituer la paire géorgienne Mikautadze-Tsitaishvili.

Marseille, à vous de jouer !

L’Olympique de Marseille doit se positionner rapidement s’il espère rafler la mise face à la concurrence du LOSC et de l’OL. L’ailier géorgien pourrait devenir la nouvelle attraction du Vélodrome, à condition d’activer les bons leviers. Son choix dépendra d’un projet ambitieux, d’un environnement propice à son éclosion et de la capacité du club à anticiper la ruée des prétendants européens.

Une chose est certaine : le dossier Giorgi Tsitaishvili promet déjà de rythmer le mercato d’été !