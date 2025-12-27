ASSE : sans le savoir, les Verts auraient pu mettre le feu à l’OL et au Groupama Stadium

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Avant même le coup d’envoi des 32es de finale de la Coupe de France entre l’OL et le FC Saint-Cyr (3-0) le week-end dernier, la tension est montée… à cause d’une histoire de chasubles. Un détail logistique, mais à Saint-Cyr, il a bien failli tout faire basculer devant les supporters lyonnais. Retour sur une mini-crise improbable et son dénouement express.

La décision qui fait polémique avant le match

Dimanche dernier, alors que l’excitation monte en coulisses, une consigne inattendue tombe : la FFF exige que les joueurs de Saint-Cyr s’échauffent avec des chasubles vertes sur la pelouse du Groupama Stadium. Sauf que pour les supporters de l’OL, le vert, c’est sacrilège ! On imagine déjà les sifflets pleuvoir avant même le premier ballon touché.

Du côté des dirigeants, c’est l’incompréhension. Les chasubles vertes ? Non merci, surtout dans l’antre lyonnaise, où la rivalité avec Saint-Étienne est une seconde nature. Comme le rapporte Le Progrès, le président Hassane Baba-Arbi, réputé pour son franc-parler, s’emporte : “Comment ça, des chasubles vertes pour l’échauffement ? C’est quoi le but, qu’on se fasse siffler par le Groupama Stadium dès l’échauffement ? Ils sont malades à la FFF. Trouvez-moi une parade, mais ça, c’est hors de question”. Ambiance électrique garantie, avant même l’arrivée des joueurs.

Un président sous tension, une parade en urgence

C’est le branle-bas de combat. On cherche désespérément des chasubles d’une autre couleur au centre d’entraînement, mais l’inventaire est cruel : pas assez d’exemplaires pour tout le groupe. Le match approche, la pression monte… Il faut agir vite.

C’est finalement un membre du staff qui file en express chez Decathlon Limonest, revenant avec une pile de chasubles blanches “compatibles Groupama”, histoire de ne pas braquer toute la tribune lyonnaise dès l’échauffement. Coup de chaud sur la logistique, mais au moins, le vestiaire échappe à la crise de nerfs.

Comment Saint-Cyr a désamorcé la situation

Finalement, aucune chasuble verte n’aura foulé la pelouse du Groupama Stadium ce dimanche. Ouf ! L’incident de style a été évité, les supporters n’en garderont qu’une anecdote et tout le monde respire sur le banc de Saint-Cyr.

Dans l’immensité du stade, cette histoire aurait pu passer inaperçue… Mais elle résume bien la pression qui pèse sur les moindres détails un jour de Coupe de France. Entre stress logistique, crainte des sifflets et dernières imprévus d’avant-rencontre, les héros du dimanche ont su garder leur sang-froid, même face aux chasubles de la discorde.

Voilà comment, à Saint-Cyr, on retiendra ce déplacement à Lyon comme un “non-événement”… mais dont l’anecdote fera sourire dans les vestiaires encore longtemps !