OGC Nice Mercato : Rivère dément pour Sergio Ramos, un autre grand nom arrive au Gym !

Par Laurent Hess - 3 Jan 2026, 08:00
À peine la rumeur lancée, la réponse ne s’est pas faite attendre : sollicité lors de la présentation d’Elye Wahi, Jean-Pierre Rivère a coupé court à la piste Sergio Ramos à l’OGC Nice.

Le nom de Sergio Ramos, récemment libre après son passage au CF Monterrey et ancienne légende du Real Madrid, s’est invité dans la sphère niçoise à la faveur d’informations insistantes. À 39 ans, avec un palmarès unique et une expérience XXL, l’Espagnol inspire toujours le marché.

Interrogé lors de la présentation officielle d’Elye Wahi, hier, Jean-Pierre Rivère a été catégorique : « Sergio Ramos n’est pas prévu sur nos tablettes, ce n’est pas le cas. » Cette sortie en conférence de presse place un point final à l’emballement alors que le projet colossal de rachat du Séville FC par Sergio Ramos vient d’émerger.

Le grand nom selon Rivère, c’est Wahi

La trajectoire des Aiglons sur le marché est donc claire : pas question de s’offrir un “grand nom” pour faire les gros titres. D’ailleurs, pour Jean-Pierre Rivère, l’arrivée d’Elye Wahi illustre parfaitement cette stratégie. « Elye Wahi est déjà un grand nom », a glissé le président du Gym, qui assume un recrutement réfléchi, tourné d’abord vers la jeunesse et l’intégration.

Pour rappel, les différentes options d’avenir envisagées par Sergio Ramos continuent d’attiser les rumeurs, mais c’est bien loin de la Côte d’Azur que devrait se dessiner sa prochaine aventure. Et à Nice, le message à quelques jours de la clôture du Mercato est explicite : priorité à l’équilibre, à la progression collective et à une ligne directrice assumée.

