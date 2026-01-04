Pour affronter le FC Nantes ce dimanche à 15h, l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, va aligner un onze et un schéma tactique qui devrait grandement ressembler à ceux mis en place contre le PSG jeudi prochain.

Pour débuter l’année 2026, l’Olympique de Marseille va faire le grand écart. Il va commencer par un match à la maison contre l’avant-dernier du classement (le FC Nantes) avant d’affronter, dans cinq jours et à 5.000 kilomètres de là, la meilleure équipe de la planète (le PSG). On aurait pu penser que Roberto De Zerbi alignerait deux onze et emploierait deux tactiques complètement différentes pour ces affiches. Eh non… A en croire La Provence, l’entraîneur de l’OM va se servir de la réception des Canaris pour en faire un entraînement grandeur nature avant le Clasico du Trophée des champions.

Même tactique contre Nantes que face au PSG en septembre

Selon le quotidien régional, le onze aligné par De Zerbi ce dimanche sera Rulli – Pavard, Balerdi, Medina – Weah, Vermeeren, Hojbjerg, Emerson – Greenwood, Paixao – Aubameyang. Soit un 3-4-2-1 déjà aligné contre le PSG en septembre, lors de la victoire 1-0 au Vélodrome. Face à Nantes, on aurait pu imaginer un onze plus offensif, avec une défense à quatre mais Weah et Emerson dans les couloirs pour porter le danger dans le camp adverse. Mais De Zerbi pense déjà très fort au PSG et va donc aligner ses hommes dans la même configuration que jeudi prochain au Koweït.

A noter que Leonardo Balerdi, absent de l’entraînement de samedi, devrait donc être bien présent au coup d’envoi. A voir si l’Argentin figurera bien dans le groupe qui sera communiqué en fin de journée. Si ce n’est pas le cas, il pourrait être remplacé par Murillo, qui prendrait le côté droit de la défense à trois, Pavard glissant dans l’axe. A signaler que l’Equipe ne suit pas La Provence et pense, pour sa part, que l’OM jouera en 4-2-3-1 cet après-midi, avec Balerdi et Weah sur le banc et Traoré titularisé. Ce qui serait une façon de préserver certains joueurs tout en en relançant d’autres avant le Clasico…