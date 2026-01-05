OM – FC Nantes (0-2) : Daniel Riolo et Pierre Ménès règlent sèchement les polémiques arbitrales 

250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !

Daniel Riolo et Pierre Ménès ont livré leur copie suite à la victoire du FC Nantes à Marseille malgré plusieurs polémiques arbitrales.

Le débat n’aura pas duré longtemps. Après la défaite de l’OM hier face au FC Nantes au Vélodrome (0-2), marquée par plusieurs décisions arbitrales controversées, Daniel Riolo et Pierre Ménès ont tranché… sans ménagement. Dès l’entame de la rencontre, la polémique s’est invitée dans le match. Youssef El Arabi a vu son but refusé après intervention de la VAR, pour un hors-jeu jugé pour le moins discutable. Une décision qui a immédiatement fait réagir Pierre Ménès. Sur ses réseaux, le consultant n’a pas caché son incompréhension face à l’interprétation arbitrale : « Y a quelqu’un pour m’expliquer le soi disant hors-jeu de El Arabi. L’arbitrage français démarre 2026 en fanfare. »

Riolo démonte l’OM et ses expulsions

S’il reconnaît souvent ses critiques envers l’arbitrage, Daniel Riolo a de son côté choisi une autre cible. Pour le consultant de RMC Sport, la défaite marseillaise s’explique avant tout par l’attitude des joueurs : « Je me plains souvent des cartons rouges ok ok mais les gestes débiles des joueurs et chialer après bah ça sert à rien. Les deux cartons rouges OM sont stupides et mérités… »

Je me plains souvent des cartons rouges ok ok mais les gestes débiles des joueurs 😱😱 et chialer après bah ça sert à rien. Les deux cartons rouges OM sont stupides et mérités… — Daniel Riolo (@DanielRiolo) January 4, 2026

Le FC Nantes mérite sa victoire

Un avis tranché, qui vise directement Arthur Vermeeren et Bilal Nadir, tous deux expulsés. Pour Riolo, ces décisions ne souffrent d’aucune contestation et ont plombé les chances de l’OM dans un match déjà mal engagé. Entre le but refusé au FC Nantes et les expulsions marseillaises, le débat arbitrale aurait pu enfler mais les prises de position fermes de Riolo et Ménès ont rapidement recentré la discussion : l’OM s’incline face à Nantes avec plus de doutes que de certitudes avant le choc contre le PSG (jeudi, 19h).