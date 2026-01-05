OL Mercato : après Endrick, le Real Madrid envoie un autre Merengue à Lyon !

Ce lundi après-midi, l’Olympique Lyonnais présentait sa première recrue de l’hiver, Endrick, prêté par le Real Madrid sans option d’achat. Et le Brésilien n’arrive pas seul en provenance de la Casa Blanca…

Ce lundi après-midi, l’Olympique Lyonnais présentait sa première recrue de l’hiver, Endrick, prêté par le Real Madrid sans option d’achat. « Cela a été un long chemin, avec Endrick mais aussi avec ses représentants, a commenté Matthieu Louis-Jean. Pour nous, c’est un deal gagnant-gagnant. C’était un long travail de trois mois avec ses agents pour valider ce mouvement. »« Quand j’ai entendu que Lyon était intéressé pour un prêt, ça a été très important pour moi, pour mon épouse, pour ma famille, a quant à lui expliqué Endrick. Lorsque mon manager m’en a parlé, j’étais directement intéressé. Je voulais partir pour jouer. C’est dieu qui a mis Lyon sur mon chemin de vie et dans mon coeur. Mon cœur et ma tête sont ici à Lyon. C’est à ce moment-là que je me suis dit qu’il fallait travailler davantage pour aider Lyon, pour pouvoir aider mon équipe. Je remercie dieu, les dirigeants et tout le staff de l’OL. »

Un kiné du Real Madrid rejoint lui aussi l’OL

Endrick a mis en avant le rôle joué par Paulo Fonseca dans son choix de venir à l’OL. « Quand j’ai su que Lyon était intéressé, que j’allais venir et que c’était mon chemin de vie, j’ai commencé à regarder comment l’équipe jouait, j’ai parlé à l’entraîneur Paulo Fonseca également. Maintenant c’est encore mieux, je suis là, je m’entraîne avec eux, je vais jouer avec eux sur le terrain. J’arrive même à blaguer avec cette équipe. Aujourd’hui, je suis très heureux. C’est merveilleux d’avoir un staff portugais. J’avais déjà travaillé avec un staff portugais avec Abel Ferreira. C’est très bien pour moi d’avoir un staff qui parle ma langue ». Cette présence portugaise devrait faciliter l’intégration d’Endrick. De plus, le Brésilien sera accompagné, selon ESPN, par Guido Spirandelli, kiné de l’équipe première du Real Madrid. Lequel fera partie de la garde rapprochée du crack brésilien lors de son séjour à l’OL.