5 JAN 2026
[22:50]Stade Rennais Mercato : un ancien flop rennais au chevet d’un concurrent direct du FC Nantes
[22:30]ASSE : Kilmer Sports offre un joli cadeau d’anniversaire à Paul Eymard !
[22:00]CAN : le Nigeria d’Osimhen écrase le Mozambique, l’Algérie et la RD Congo peuvent déjà trembler !
[21:40]OM : Dugarry demande le départ de De Zerbi et félicite le FC Nantes
[21:15]OM Mercato : deux clubs s’agitent pour Vaz, l’OM fixe ses conditions
[20:50]FC Barcelone Mercato : Joao Cancelo tout proche d’un retour !
[20:30]FC Nantes Mercato – INFO BUT ! : coup de froid confirmé pour Aboukhlal, contact établi avec un attaquant de Ligue 1 !
[20:05]ASSE Mercato : un média annonce le départ de Zuriko Davitashvili !
[19:45]CAN : L’Egypte écarte le Bénin au bout du suspense
[19:20]FC Nantes Mercato – INFO BUT ! : revirement de dernière minute pour Aboukhlal ?
Stade Rennais Mercato : un ancien flop rennais au chevet d’un concurrent direct du FC Nantes

Par Laurent Hess - 5 Jan 2026, 22:50
💬 Commenter
Ancien joueur du Stade Rennais, Naouirou Ahamada va effectuer son retour en Ligue 1.

Situation d’urgence en Bourgogne : l’AJ Auxerre, engluée dans la zone rouge de Ligue 1, s’apprête à se renforcer. Désormais proche d’un accord définitif avec Naouirou Ahamada, selon Le Parisien, le club bourguignon joue son avenir immédiat en pariant sur le rebond d’un joueur encore prometteur, passé récemment par Crystal Palace et le Stade Rennais. Le milieu défensif de 23 ans, lui, vise un second souffle en L1…

Ahamada attendu à l’AJA ce mardi

Avant-dernier, à égalité avec le FC Metz, l’AJA n’a plus le droit à l’erreur. Les dirigeants ont ciblé l’urgence : injecter de l’impact physique et du caractère dans l’entrejeu, en grande souffrance depuis l’automne. Justement, l’arrivée imminente d’un profil comme Ahamada est perçue comme la clé pour bousculer une dynamique inquiétante et ranimer un collectif essoufflé.

Le transfert approche son épilogue : Crystal Palace a accepté de libérer le joueur à six mois de la fin de son contrat, se réservant simplement un pourcentage sur une future revente. Signature prévue ce mardi. Après une année quasi blanche lors d’un prêt sans éclat au Stade Rennais, où il n’avait disputé que quelques fragments de rencontres, le natif de Marseille va retrouver l’Hexagone avec un esprit de revanche. Chez les Eagles, son compteur de minutes restait désespérément bas, freinant sa progression pourtant jugée prometteuse outre-Manche.

  • Âge : 23 ans
  • Poste : Milieu défensif polyvalent
  • Clubs précédents : Stuttgart, Crystal Palace, Rennes (prêt)
  • Type de transfert : Cession définitive, joueur libéré par Palace, clause à la revente

Cette opération relance pourrait bien tout changer pour le joueur, dont le potentiel avait séduit les recruteurs en Bundesliga, puis en Premier League. Au cœur du jeu, Auxerre attend d’Ahamada qu’il apporte un vrai supplément d’âme et de solidité.

Stade RennaisAj AuxerreFC Nantes

