FC Nantes, OM Mercato : coup de théâtre pour l’avenir d’El Kaabi ! 

Par Bastien Aubert - 6 Jan 2026, 15:30
Ayoub El Kaabi avec le Maroc
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Lié au FC Nantes, l’attaquant marocain Ayoub El Kaabi (32 ans) fait des étincelles à la CAN et enflamme déjà le mercato.

L’été dernier, le FC Nantes avait la possibilité de recruter Ayoub El Kaabi, mais le club avait décliné l’offre pour un différend financier. Quelques mois plus tard, Africafoot a annoncé début décembre que les Canaris étaient revenus à la charge avec une proposition de 5 millions d’euros transmise à l’Olympiakos. Refus catégorique du club grec, qui ne voulait pas se séparer de son attaquant marocain à ce tarif. 

Gérone en pole pour El Kaabi

Depuis, le scénario a changé : El Kaabi continue de briller à la Coupe d’Afrique des Nations et attire désormais les regards de Gérone, au moment où le FC Nantes cherche désespérément un attaquant fixe d’appui… exactement le profil du joueur qu’ils ont laissé filer. Selon Africafoot, l’OM s’intéresse également au joueur, mais Ayoub El Kaabi reste concentré sur ses performances avec le Maroc et sur sa CAN. 

Une offre sérieuse est attendue 

« Un transfert ne se fera que si une offre sérieuse et avantageuse pour les deux parties se présente », assure son entourage au média. Malgré les nombreuses rumeurs circulant en France et désormais en Espagne, aucune démarche officielle n’a encore été initiée par un club espagnol. Du côté du FC Nantes, on creuse désormais la piste du Monégasque George Ilenikhena, en manque de temps de jeu à l’ASM. Le contact a été établi.

