La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le mercato hivernal s’accélère à Lyon avec une nouvelle qui surprend tout le club : Rémy Descamps (29 ans), gardien arrivé à l’été 2024, pourrait faire ses valises dès cet hiver, direction l’Angleterre.

L’OL ne connaît pas de répit sur le marché des transferts. Après une première partie de saison rassurante, le club affiche une volonté claire de remodeler son effectif. Les arrivées, comme celle d’Endrick, dynamisent le vestiaire, mais les départs semblent désormais inévitables pour valider certaines signatures. Plusieurs joueurs sont observés de près, à l’image de Tyler Morton, dont les premières ambitions à Lyon ont récemment été mises en lumière.

Descamps, la surprise du moment

Arrivé à l’OL à l’été 2024, Rémy Descamps (29 ans, 1,96 m) n’était pas destiné à partir si vite. L’ex-Nantais a d’abord profité des mouvements internes pour s’imposer lors de la préparation, puis confirmer en championnat avec 7 rencontres disputées toutes compétitions confondues, 630 minutes sur le terrain, 4 buts encaissés et 5 clean sheets à son actif. Sa régularité lui a permis de s’installer comme titulaire avant qu’une blessure à la main ne vienne interrompre son élan pendant plus d’un mois. Depuis, le retour de Greif a rebattu les cartes et l’a relégué au second plan, malgré l’assurance du staff de compter sur lui.

Deux clubs anglais fondent sur le gardien lyonnais

Le timing interpelle : alors que l’OL ne planifiait pas de séparer rapidement de Descamps, Le Progrès annonce que l’intérêt se fait pressant depuis l’Angleterre. West Bromwich Albion et Hull City, tous deux en Championship, ont manifesté ces derniers jours une vraie volonté de recruter le portier français. Ces deux clubs cherchent à consolider leur dernier rempart dans la course à la montée et pourraient offrir à Descamps un rôle clé et une exposition nouvelle dans un championnat réputé pour son intensité.

Quels impacts pour l’effectif de l’OL ?

Le possible départ de Descamps pousse le club à revisiter d’urgence sa hiérarchie des gardiens. Avec Greif désormais titulaire et le jeune Diarra en alternative, le staff lyonnais va devoir ajuster sa rotation entre expérience et jeunesse. Une gestion délicate, surtout dans une saison aux enjeux multiples, où chaque poste compte. D’autant que le mercato reste ouvert et les mouvements conditionnés par des ventes, à l’image de l’arrivée récente de nouveaux talents. Le feuilleton Descamps va-t-il pousser l’OL à recruter en urgence un nouveau gardien ou miser sur la formation interne ? La suite de ce mercato plein de rebondissements s’annonce capitale pour l’équilibre de l’effectif lyonnais.