L’OM continue de renforcer son rayonnement à l’international avec l’annonce d’un nouveau partenariat stratégique avec Ebury.

Alors que le mercato bat son plein, l’OM a officialisé ce mercredi matin son association avec Ebury, qui devient fournisseur officiel du club phocéen. Acteur majeur dans le domaine des paiements et de la gestion du risque de change, la société propose une plateforme tout-en-un permettant à plus de 50 000 entreprises dans le monde d’encaisser, de payer et de gérer les fluctuations de devises.

Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la volonté de l’OM de s’ouvrir davantage à l’international et de s’entourer d’acteurs innovants, capables d’accompagner la croissance du club à l’échelle mondiale. Avec l’ouverture d’un bureau à Marseille au début de l’année 2026, Ebury renforce sa présence dans le sud de la France tout en bénéficiant du réseau et de l’image du club.

Une nouvelle alliance proactive pour l’OM

Grégory La Mela, Directeur Commercial de l’OM, s’est réjoui de cette collaboration : « Nous sommes heureux d’accueillir Ebury, une entreprise solide et en constante croissance, qui possède une expérience à travers les ligues les plus importantes d’Europe. Ce partenariat contribuera à notre développement, et en même temps, nous pourrons offrir à Ebury un réseau solide parmi nos partenaires et entreprises en France. »

De son côté, Peter Brooks, Responsable Mondial du Sport chez Ebury, a souligné l’importance de ce partenariat pour le groupe : « S’associer à l’Olympique de Marseille, un club avec un héritage incomparable dans le football français, est un moment particulièrement excitant pour Ebury. Alors que nous développons notre présence dans le sud de la France avec l’ouverture de notre nouveau bureau à Marseille, nous sommes fiers de soutenir l’héritage du club et de contribuer à leur succès, tant sur le terrain qu’en dehors. » Avec cette alliance, l’OM réaffirme sa volonté d’innover et de consolider son développement économique tout en tissant des liens solides avec des partenaires internationaux de premier plan.