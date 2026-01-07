À LA UNE DU 7 JAN 2026
[12:26]Pronostic Trophée des Champions OM PSG : Analyse d’Expert et Prédictions 2026
[12:17]ASSE Mercato : Horneland a menti, Kilmer fonce sur cette recrue !
[12:00]OM – PSG : un retour de taille dans le onze marseillais pour défier Paris !
[11:50]FC Nantes Mercato – INFO BUT! : avant Beraldo, Kita a tenté un ancien géant du PSG en défense !
[11:28]Revue de presse : un coach du RC Lens dérape, 2 renforts à l’OGC Nice, le Stade Rennais fait un coup bas à Blas
[11:15]CAN 2025 – VIDÉO : l’Algérie a provoqué une réaction totalement dingue chez Zinédine Zidane !
[10:49]LOSC – Stade Rennais (0-2) : Létang a pété un plomb et déterré un dossier scabreux au RC Lens 
[10:15]ASSE Mercato : Horneland dévoile le nom du successeur de Stassin ! 
[10:08]En plein Mercato, l’OM annonce l’arrivée d’un grand nom à Marseille ! 
[09:50]Revue de presse espagnole : coup dur au FC Barcelone, un cador fonce sur Brahim Diaz (Real Madrid) 
OM, OL Mercato : un Olympique est enfin passé à l’attaque pour Abdelli ! 

Par Bastien Aubert - 7 Jan 2026, 08:45
💬 Commenter
Himad Abdelli (Angers)
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Himad Abdelli (26 ans), milieu offensif du SCO d’Angers et invité surprise de la Coupe d’Afrique des Nations avec l’Algérie, est courtisé par l’OL et l’OM au mercato. Un club a enfin bougé.

Himad Abdelli s’est illustré hier en quarts de finale face au Congo, entrant en jeu à la 49e minute pour suppléer Ismaël Bennacer. Si l’Algérie s’est finalement imposée au bout du suspense pour composter son billet en quarts de finale, un autre enjeu brûlant se joue : son avenir en Ligue 1.

L’OM passe enfin à l’attaque 

À six mois de la fin de son contrat, le milieu d’Angers attire l’attention des deux Olympiques. Jusqu’ici, l’OM semblait prudent, préférant alléger sa masse salariale avant d’envisager des recrutements. Mais selon les informations de Media Foot, Medhi Benatia a décidé de passer à l’action. Même si aucune offre officielle n’a encore été transmise au SCO – ce que Téléfoot avait déjà indiqué – des contacts auraient été établis avec l’entourage du joueur. L’objectif est clair : pouvoir agir rapidement et efficacement dès que la situation le permettra.

L’avenir d’Abdelli lié à Maupay ?

L’OM prépare notamment sa manœuvre en fonction des départs potentiels. Le cas Neal Maupay est un exemple : son éventuelle sortie dégagerait 2,2 millions d’euros de masse salariale, offrant à Marseille la marge nécessaire pour conclure le dossier Abdelli. L’OL, toujours attentif, reste à l’affût, mais l’initiative marseillaise montre que le club phocéen est déterminé à ne pas laisser passer cette opportunité.

