FC Barcelone : après Ter Stegen, énorme coup dur pour Joan Garcia ! 

Marc-André ter Stegen sur la touche, Joan Garcia a également reçu une très mauvaise nouvelle dans les buts du FC Barcelone.
Les gardiens du FC Barcelone ont décidément la vie dure cette semaine. Alors que Marc-André ter Stegen a quitté le stage de préparation à Djeddah pour rentrer en Catlogne passer des examens médicaux, Joan García a appris une mauvaise nouvelle.
« García ne participera pas à la Coupe du Monde 2026 »
Selon Juanfe Sanz, journaliste d’El Chiringuito, le gardien titulaire du FC Barcelone ne participera pas à la Coupe du Monde 2026. « Joan García ne participera pas à la Coupe du Monde 2026. Sur les 26 joueurs espagnols, 23 participeront assurément, sauf en cas de blessure. »
« Simón et Raya sont au-dessus »
Si rien n’est encore gravé dans le marbre, le Mondial se jouant à partir de juin prochain, Tomas Roncero semble confirmer que Garcia ne sera pas dans les petits papiers de Luis de la Fuente dans les rangs de la Roja. « Joan García est le troisième meilleur gardien de but d’Espagne. Unai Simón et David Raya sont au-dessus. » Au gardien du FC Barcelone de les faire taire, dès ce soir en Supercoupe contre l’Athletic Bilbao (20h) ?