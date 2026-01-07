FC Barcelone : après Ter Stegen, énorme coup dur pour Joan Garcia ! 

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Marc-André ter Stegen sur la touche, Joan Garcia a également reçu une très mauvaise nouvelle dans les buts du FC Barcelone.

Les gardiens du FC Barcelone ont décidément la vie dure cette semaine. Alors que Marc-André ter Stegen a quitté le stage de préparation à Djeddah pour rentrer en Catlogne passer des examens médicaux, Joan García a appris une mauvaise nouvelle.

« García ne participera pas à la Coupe du Monde 2026 »

Selon Juanfe Sanz, journaliste d’El Chiringuito, le gardien titulaire du FC Barcelone ne participera pas à la Coupe du Monde 2026. « Joan García ne participera pas à la Coupe du Monde 2026. Sur les 26 joueurs espagnols, 23 participeront assurément, sauf en cas de blessure. »

❌ "JOAN GARCÍA NO IRÁ AL MUNDIAL".



🇪🇸 "De 26 jugadores de España, hay 23 que irán sí o sí salvo que se lesionen".



Bru-tal entrada de @JuanfeSanzPerez en #Chiringuito12. pic.twitter.com/7OgtAarJJL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 6, 2026

« Simón et Raya sont au-dessus »

Si rien n’est encore gravé dans le marbre, le Mondial se jouant à partir de juin prochain, Tomas Roncero semble confirmer que Garcia ne sera pas dans les petits papiers de Luis de la Fuente dans les rangs de la Roja. « Joan García est le troisième meilleur gardien de but d’Espagne. Unai Simón et David Raya sont au-dessus. » Au gardien du FC Barcelone de les faire taire, dès ce soir en Supercoupe contre l’Athletic Bilbao (20h) ?