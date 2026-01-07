PSG Mercato : Marco Verratti vers un rebond XXL !

En fin de contrat en juin prochain avec Al-Duhail SC, Marco Verratti compte bien quitter le Qatar. Il est dans le viseur de deux géants, en Europe et en Amérique du Sud.

Vendu à l’été 2023 au Qatar pour un montant de 45 M€, évidemment surévalué pour permettre au PSG de pouvoir recruter, Marco Verratti a changé de club cet été, passant d’Al-Arabi à Al-Duhail. Mais il ne s’est engagé qu’un an avec sa nouvelle équipe. Il sera donc libre en juin prochain et même si l’une de ses priorités est de découvrir la Serie A (il n’a connu que la Serie B avec Pescara avant d’être transféré au PSG), deux destinations prestigieuses s’offrent à lui.

Un match Boca-AC Milan pour l’ancien milieu du PSG

Selon En effet, DSports révèle que Boca Juniors souhaite recruter Petit Hibou. , Boca Juniors souhaiterait en effet le recruter. Il serait la priorité du président, la légende Juan Roman Riquelme, qui écoute beaucoup la star de son équipe, Leandro Paredes. Celui-ci a évolué aux côtés de Verratti à Paris et sait à quel point il ferait impression dans le championnat argentin. Il est précisé que l’écurie de Buenos Aires, qui doit d’abord se séparer d’un joueur pour libérer une place pour un footballeur extracommunautaire, est en contact avec Verratti et son entourage. De plus, DSports précise que l’AC Milan a aussi un œil sur sa situation. Et il y a quelques semaines, Sportmediaset avait indiqué que la Juventus Turin pensait également à l’ancien du PSG, qui n’a joué en Serie A puisque le PSG l’avait recruté à Pescara, en Serie B, en 2012. Mais la Vieille Dame aurait abandonné la piste.

Depuis son arrivée à Al-Duhail, Verratti n’a pas tardé à s’imposer dans l’entrejeu. En 14 rencontres, il affiche un total de 4 buts et 7 passes décisives. Des stats qui laissent à penser que le milieu de poche tient la forme, à 33 ans, même si le niveau du championnat au Qatar n’a évidemment rien à voir avec l’Italie ou l’Argentine…