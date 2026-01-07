OM Mercato : accord trouvé avec Abdelli, il est tout proche de Marseille !

Sollicité par l’OM et l’OL, Himad Abdelli, le meneur de jeu du SCO Angers, a fait son choix. Et il s’est mis d’accord avec l’OM.

Himad Abdelli est à la CAN avec l’Algérie mais il anime ce début de Mercato en Ligue 1. Cadre d’Angers SCO, le milieu offensif s’apprête à changer de dimension. Arrivé en juillet 2022 dans le Maine-et-Loire, il est aujourd’hui au carrefour d’un nouveau virage, libre de tout contrat en juin prochain. À 26 ans, alors qu’il dispute actuellement la CAN avec l’Algérie, Abdelli est sollicité par l’OL et l’OM et selon Foot Mercato, c’est vers Marseille que penche son cœur.

Abdelli vers l’OM avec un contrat de 5 ans

La rivalité était intense entre Marseille et Lyon pour attirer Abdelli, symbole que le joueur est désormais installé parmi les références du championnat de L1. Finalement, les discussions en coulisses ont fait pencher la balance vers la cité phocéenne. De quoi reléguer l’OL au rang d’observateur dans ce dossier. Derrière ce choix, il y a une vision claire portée par l’OM : proposer à Abdelli un rôle stratégique au cœur de l’animation offensive et l’intégrer à un projet européen solide. L’appel du Vélodrome, la possibilité de franchir un cap en Ligue 1 et un discours sportif affirmé ont fait la différence.

L’OM a devancé l’OL et Séville

Selon RMC, l’OM a proposer à l’Algérien un contrat de 5 ans. Un signe fort de sa volonté de le recruter, et qui semble avoir fini de convaincre le milieu de terrain de choisir Marseille au détriment de Lyon. Libre de s’engager dès janvier, Abdelli pourrait assurer son arrivée l’été prochain, en toute gratuité. Mais Angers n’entend pas brader sa pépite. Le club angevin privilégie un départ anticipé, contre indemnité, afin de ne pas perdre son milieu pour zéro euro dans six mois. La balle est dans le camp de l’OM, qui pourrait accélérer les négociations pour sécuriser l’arrivée du joueur dès l’hiver et répondre aux attentes de Roberto De Zerbi. A Pablo Longoria et Medhi Benatia, donc, de soumettre une offre en rapport avec les attentes du SCO pour boucler le deal. Toujours selon RMC, le joueur a échangé avec Roberto De Zerbi. Le FC Séville était aussi sur le coup.