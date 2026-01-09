L’Olympique de Marseille multiplie les pistes ambitieuses pour renforcer son effectif et jette désormais son dévolu sur un espoir très courtisé : Joel Sebastian Romero. À seulement 20 ans, cet attaquant colombien du CD América de Calisuscite l’engouement des clubs européens et sud-américains.

L’étau se resserre-t-il autour de Pierre-Emile Höjbjerg ? La Gazzetta dello Sport confirme que le milieu défensif de l’OM ne serait pas insensible à l’intérêt que lui porte la Juventus Turin et qu’il serait même tenté par un départ. « Son malaise est de plus en plus grand », estime le quotidien italien ce jeudi. Si ce malaise devait se confirmer, l’OM a déjà des vues sur un remplaçant potentiel dans les années à venir. TMW révèle que Joel Sebastian Romero plaît aux dirigeants marseillais.

Qui est Joel Sebastian Romero ?

Romero incarne parfaitement la nouvelle génération du football colombien. À 20 ans, l’attaquant s’est fait remarquer cette saison avec l’América de Cali. Il affiche déjà 22 apparitions en championnat avec une première réalisation à son actif. Malgré un bilan chiffré modeste, le joueur s’est imposé par son volume de jeu et sa capacité à peser sur les défenses adverses, devenant rapidement un élément clé de son équipe.

Pourquoi l’OM s’intéresse à lui ?

Toujours à l’affût de talents prometteurs, les dirigeants marseillais ont identifié Romero comme une cible prioritaire pour dynamiser leur secteur offensif. Son profil polyvalent, sa vivacité et sa marge de progression séduisent. L’OM n’hésite pas à se positionner, dans une stratégie qui rappelle celle utilisée lors de précédentes venues de jeunes talents. Cette démarche s’inscrit aussi dans la tendance actuelle du club à dénicher des jeunes à fort potentiel, capables de franchir un cap sous le maillot ciel et blanc.

Une concurrence internationale sur le dossier

L’attrait pour Romero va bien au-delà de la Canebière. Si l’OM avance ses pions, d’autres écuries jouent également leur carte. Flamengo, poids lourd sud-américain, aurait déjà franchi un cap dans les négociations. De leur côté, les Autrichiens du Sturm Graz surveillent également la situation de près, conscients des qualités du jeune avant-centre. Pour Romero, la trajectoire s’accélère. Il s’impose déjà comme l’un des noms à suivre de très près sur cette fenêtre de transferts, dans l’œil des recruteurs et des supporters avides de nouveautés. La bataille ne fait que commencer pour arracher la signature de ce talent colombien qui, à chaque match, confirme un peu plus son statut de pépite observée par les grands.