OGC Nice : après sa prolongation, Clauss lâche ses vérités sur Franck Haise

Présent en conférence de presse ce vendredi, Jonathan Clauss est longuement revenu sur une saison marquée par des remous personnels et sportifs. Le défenseur de l’OGC Nice, qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2028, a livré un témoignage sincère sur les difficultés traversées depuis l’été, entre un mercato compliqué, une période de doute et le départ de Franck Haise, un entraîneur auquel il était particulièrement attaché.

Un transfert avorté qui a pesé pour Clauss

Interrogé sur l’épisode d’octobre, après la rencontre face à Rennes, lorsque Franck Haise avait précisé que son absence n’était pas liée à une blessure, Clauss a reconnu une période délicate à gérer. « Il y a eu un enchaînement de beaucoup de choses. C’est sûr que mon début de saison, avec ce mercato-là, n’était pas du tout facile à vivre. Je m’étais projeté sur quelque chose de grand, à savoir Leverkusen. Je m’étais imaginé beaucoup de choses. Ça ne s’est pas fait. J’ai eu du mal à le digérer. Psychologiquement, je n’étais pas à 100 %. »

Un transfert avorté qui a laissé des traces, accentuées par d’autres éléments perturbateurs. « Après, il y a eu plusieurs petits événements qui ont un peu fait ressurgir de moins bonnes choses. Je n’étais pas concentré pleinement sur ce que j’avais à faire. » Une période de flottement que le joueur estime désormais derrière lui. « Mais aujourd’hui, je me suis remis la tête à l’endroit. Depuis un certain temps, je montre un autre visage. »

« C’était peut-être bien pour lui aussi, et pour le groupe »

L’international français est également revenu sur le départ de Franck Haise, un moment vécu avec beaucoup d’émotion. « Je ne l’ai pas très bien vécu. Même quand il nous expliquait qu’il avait envie de rester, on n’avait pas tous les tenants et les aboutissants. Je l’ai senti touché depuis un certain moment, peut-être en manque d’énergie aussi. Ça peut peut-être se comprendre. »

Sans chercher à tirer de conclusions définitives, Clauss a admis ne pas connaître tous les détails de cette séparation. « Je ne sais pas tout ce qui s’est passé réellement. Mais ça fait mal. J’étais triste d’apprendre ça. » Avec le recul, le défenseur envisage toutefois cette décision comme potentiellement bénéfique. « Avec le recul, c’était peut-être bien pour lui aussi, et pour le groupe. On verra à la fin de la saison, on verra quand il retrouvera quelque chose, si c’était la bonne décision. »

Sur le plan humain, la blessure reste vive. « À l’instant T, c’est forcément douloureux à vivre. Moi qui ai une attache particulière, je n’ai pas eu la chance de lui dire au revoir et de le remercier pour ce qu’il a fait pour moi et pour le club. » Avant de conclure sur une note plus apaisée : « C’est un moment compliqué, mais aujourd’hui, il peut se reposer un peu aussi et nous, on peut passer à autre chose. »

Après avoir traversé une zone de turbulences, Jonathan Clauss semble désormais prêt à écrire un nouveau chapitre sous les couleurs niçoises, avec l’objectif de retrouver continuité et sérénité sur le terrain.