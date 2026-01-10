L’intérêt grandissant de la Juventus Turin pour Pierre-Emile Höjbjerg (30 ans), qui n’y serait pas insensible, pourrait crisper l’état-major de l’OM au mercato.

L’intérêt croissant de la Juventus Turin pour Pierre-Emile Höjbjerg (30 ans) pourrait devenir un véritable casse-tête pour l’OM cet hiver. Le milieu danois, pilier du dispositif de Roberto De Zerbi, ne serait pas insensible aux avances du club italien et un départ prématuré durant le mercato hivernal risquerait de créer des tensions importantes au sein du club phocéen.

« Ce serait un point de non retour pour RDZ notamment »

L’OM, en pleine dynamique sur le marché des transferts, pourrait se retrouver face à un dilemme délicat : laisser filer l’un de ses cadres pour un intérêt extérieur ou risquer de froisser son coach actuel. Interrogé sur ce dossier sensible du mercato, La Tribune Olympienne, bien informée sur les arcanes du club, a été claire : « Je ne pense pas cet hiver, ça serait un point de non retour pour RDZ notamment. » Une phrase qui en dit long sur les enjeux et la pression pesant sur De Zerbi. L’entraîneur italien pourrait voir son influence et son projet sportif remis en question si l’un de ses leaders venait à quitter l’équipe avant la fin de la saison.

L’OM en plein dilemme pour Höjbjerg

Pour l’heure, l’état-major de l’OM ne veut pas entendre parler d’un départ d’Höjbjergcet hiver. Pour Benatia, directeur du football, cette situation n’est pas anodine. Il doit gérer à la fois la cohésion du vestiaire et les intérêts sportifs de l’OM, tout en composant avec les sollicitations extérieures pour des joueurs clés. Höjbjerg représente non seulement une valeur sûre au milieu, mais aussi un point d’ancrage pour De Zerbi, et son départ précipité pourrait fragiliser l’équilibre déjà délicat d’un effectif engagé sur plusieurs fronts. Déjà fragilisé par les dossiers Vaz et Bakola, cet équilibre résisterait-il à un nouveau cas de force majeure ?