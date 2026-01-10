À LA UNE DU 10 JAN 2026
ASSE : Horneland vient d’offrir à Kilmer le prétexte idéal pour s’en débarrasser ! 

Par Bastien Aubert - 10 Jan 2026, 12:47
Eirik Horneland (ASSE)
Si les résultats d’Eirik Horneland ne plaident pas forcément pour lui cette saison, sa communication à l’ASSE pourrait aussi être à revoir. 

Une phrase, une seule. Et peut-être des conséquences potentielles lourdes à l’ASSE. Début janvier, Eirik Horneland avait surpris tout le monde en lâchant, presque froidement en conférence de presse : « Le mercato ? Je ne suis pas impliqué sur le sujet. » Une sortie qui, sur le moment, pouvait passer pour une volonté de se concentrer exclusivement sur le terrain. 

Mais aux yeux des observateurs, le point de vue diffère quelque peu. Pour Mohamed Toubache-Ter, cette déclaration ressemble même assez clairement à une faute de communication du coach de l’ASSE. « C’est sa première faute de com depuis qu’il est coach de Sainté… il donne là à son board le moyen de le lâcher à la moindre étincelle », décrypte-t-il sur X. 

« Il donne à son board le moyen de le lâcher à la moindre étincelle »

Une remarque fondée et loin d’être anodine. En se mettant volontairement à distance du recrutement, Horneland se prive d’un argument de poids en cas de résultats décevants. Pire encore, il offre à sa direction une porte de sortie toute trouvée : celle du coach non impliqué dans les choix sportifs.

Dans un contexte toujours sous tension à l’ASSE, où chaque décision est scrutée et où le projet Kilmer doit encore convaincre sur la durée, ce type de déclaration peut vite devenir un boomerang. Le message envoyé est clair : si l’effectif ne performe pas, la responsabilité ne pourra pas être partagée. Et dans un club en reconstruction, c’est rarement le board qui saute en premier… Rien n’est évidemment joué à ce stade. Loin de là. Mais une chose est sûre : Horneland est plus que jamais attendu au tournant. Sur le terrain mais aussi face aux micros. 

