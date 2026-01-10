OM : Benatia humilié par le rap d’un supporter, ça fait le buzz sur les réseaux !

Dans l’univers passionné et souvent turbulent de l’Olympique de Marseille, les supporters ne manquent jamais de créativité pour exprimer leur mécontentement. Le dernier exemple en date ? Un fan nommé Bilel Affelay, alias « Bils », qui a décidé de transformer sa frustration en un véritable clip musical. Posté sur X (anciennement Twitter) ce samedi, ce « son » – un rap incisif – cible directement Mehdi Benatia, le directeur du football de l’OM, en réclamant son départ sous le hashtag #BENATIAOUT. Une approche humoristique et originale qui a rapidement fait le buzz, accumulant des milliers de vues et des réactions mitigées au sein de la communauté phocéenne.

Une défaite qui ravive les tensions

Arrivé initialement comme conseiller sportif en novembre 2023, Benatia a ensuite été promu pour superviser la politique sportive du club, de la formation à l’équipe première, en collaboration étroite avec le président Pablo Longoria. Mais les résultats récents ont mis le feu aux poudres. La défaite en Trophée des Champions face au PSG (2-2, 4-1 aux tirs au but) la semaine dernière a exacerbé les critiques. Benatia a lui-même a admis en zone mixte que « à Marseille, c’est dur de se projeter », soulignant les difficultés à planifier sur le long terme dans un environnement aussi exigeant.

Les supporters reprochent à Benatia des choix de recrutement jugés décevants, comme l’arrivée de certains joueurs qui n’ont pas encore convaincu, ou des manques au milieu de terrain malgré un mercato estival ambitieux. Des hashtags comme #LongoriaOUT et #DeZerbiOUT (visant l’entraîneur Roberto De Zerbi) circulent également, témoignant d’un malaise plus global au sein du club.

Le clip : un tacle musical et visuel

C’est dans ce climat tendu que Bilel Affelay a frappé fort. Son clip, d’une durée d’environ deux minutes, met en scène une animation, où un joueur en maillot vert fluo effectue un tacle glissé sur un Benatia virtuel en tenue rouge, floqué du numéro 5. Le tout est surmonté d’un graffiti stylisé « Bils » et du slogan rouge criard #BENATIAOUT, répété inlassablement. Les paroles du rap sont directes et piquantes, critiquant les choix de Benatia avec une pointe d’humour noir.

Des extraits comme « Oh mon club est devenu un hall de gare / On va devoir se faire une raison » dépeignent un OM en désarroi, tandis que « Benatia, Bena Ciao, quitte mon club oh Benatia » joue sur le nom du dirigeant pour en faire un refrain accrocheur. Bils reproche des signatures ratées (« Que des thunes gaspillées depuis que t’es là / Zéro bon coup ni de bonnes négos »), un ego surdimensionné et des interviews trop bavardes. Le morceau se termine sur un appel à « retrouver le métier d’agent », une pique à l’ancien rôle de Benatia.

Réactions : entre amusement et division

La communauté OM est divisée. Certains saluent la créativité : « Et la dinguerie c’est que le son soit lui meme un dinguerie », commente un utilisateur. D’autres y voient une attaque injuste : « Y’a rien de drôle. On va jamais trouver un meilleur directeur sportif que Benatia », rétorque un fan. Des voix plus critiques accusent les supporters de saper le club : « C’est ça le problème avec cette commu. On s’est tapé des zubizareta, JHE. Mais non faut aller sortir un truc comme ça sur un mec qui bosse 100x mieux pour le club. »

Le hashtag #BENATIAOUT n’est pas nouveau ; il apparaît dans des posts datant de plusieurs mois, souvent couplé à des critiques du recrutement estival. En novembre dernier, Benatia avait déjà répondu aux critiques sur le mercato, affirmant « ils veulent nous déstabiliser, mais ils n’y arriveront pas ». Mais avec cette défaite récente, le morceau de Bils pourrait bien amplifier le mouvement.

À Marseille, les supporters ne se contentent pas de chants ou de banderoles : ils innovent. Ce rap de Bils, mi-humour mi-coup de gueule, illustre parfaitement l’attachement viscéral au club. Reste à voir si cette pression influencera la direction. Pour l’instant, Benatia reste en poste, mais dans un environnement où « c’est dur de se projeter », rien n’est acquis. Les Phocéens espèrent un rebond rapide pour calmer les esprits – et peut-être inspirer un nouveau « son » plus positif.