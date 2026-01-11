ASSE Mercato : un renfort pour remplacer Bernauer, tout dépend d’une seule condition !

L’AS Saint‑Étienne a de nouveau été frappée par le sort cet hiver. Maxime Bernauer, défenseur central des Verts et déjà gêné au genou depuis plusieurs semaines, a subi une opération du ménisque ce vendredi, entraînant une indisponibilité estimée à trois à quatre mois et une saison très probablement terminée pour le joueur.

Présent après le match amical contre l’AJ Auxerre (1‑1), l’entraîneur Eirik Horneland a livré un diagnostic franc : « Max’ Bernauer a subi une opération à son ménisque hier. Le plus probable, c’est que sa saison soit terminée. Je pense que sa saison est finie, c’est ce qui est le plus probable. Si on compte trois ou quatre mois, sa saison sera certainement terminée. »

Une blessure qui complique une défense déjà fragile

L’absence de Bernauer vient s’ajouter à une série de pépins physiques qui a pesé sur l’effectif stéphanois ces dernières semaines, notamment avec la blessure de Zuriko Davitashvili également confirmée lors de ce rassemblement amical.

Si Saint‑Étienne peut compter sur le retour progressif de Chico Lamba et les performances encourageantes de jeunes éléments comme Kévin Pedro, le staff technique doit désormais repenser l’équilibre défensif à court terme. Pedro, déjà aligné à plusieurs reprises dans l’axe cette saison et proche d’une prolongation, apparaît comme une des solutions internes privilégiées par Horneland.

« Aujourd’hui, dès qu’on a quelqu’un d’absent, un autre le remplace. On a vu que Kevin Pedro pouvait jouer à ce niveau‑là », a souligné le coach, tout en rappelant qu’il faudra aussi surveiller le retour de Chico Lamba, encore en phase de reprise.

Et sur le mercato ? Horneland ne ferme pas la porte… mais temporise

Alors que la question d’un renfort défensif se pose à présent de manière évidente — on évoquait sur notre site que l’ASSE devra chercher un nouveau défenseur central durant le mercato pour faire face à ces absences — Horneland n’est pas encore prêt à trancher.

« Est‑ce que la blessure de Max’ Bernauer va nous pousser à recruter au mercato ? On verra. Pour le moment, bien sûr Kevin Pedro a montré de belles choses… Si Chico revient bien, on a de bons potentiels. Je ne suis pas sûr que ça impactera le mercato, je suis plutôt confiant, la défense centrale que nous avons est assez bonne », a‑t‑il expliqué dans des propos rapportés par EVECT, faisant référence à l’effectif déjà en place — comprenant notamment Mickaël Nadé, Chico Lamba, Pedro et Dodote.

Mais Horneland a insisté sur le retour de Lamba : « On verra comment ça se passe la semaine prochaine, surtout par rapport à Chico (Lamba), voir s’il a besoin de plus de temps, si c’est le cas, on regardera pour le mercato ». Un retour qui devrait donc conditionner la suite du mercato défensif des Verts.

Un casse‑tête tactique pour la suite

Pour Saint‑Étienne, l’enjeu est désormais double : maintenir la compétitivité d’une charnière centrale déjà sollicitée et évaluer si un renfort extérieur s’impose avant la fin du mercato hivernal. Alors que l’équipe vise toujours la montée, la profondeur de l’effectif sera un élément clé dans les prochaines semaines.