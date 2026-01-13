Le conte de fées entre Emmanuel Emegha, l’attaquant néerlandais du RC Strasbourg, et Inès Mahrez, sœur de la star algérienne Riyad Mahrez, semble bel et bien terminé.

Alors que leur relation, révélée en fin d’année dernière, avait enflammé les réseaux sociaux et suscité beaucoup d’intérêt autour du footballeur strasbourgeois, plusieurs sources indiquent que le couple s’est séparé à la fin de décembre dernier, après environ un an d’idylle.

Selon les révélations du blogueur Aqababe, la rupture aurait eu lieu le 29 décembre, après une soirée à Dubaï qui aurait dégénéré lorsque Inès Mahrez aurait aperçu Emegha en compagnie d’une autre femme. L’ambiance serait rapidement devenue tendue, jusqu’à donner lieu à une scène observée par plusieurs témoins dans une boîte de nuit branchée de la ville.

Ni Emegha ni Inès Mahrez n’ont confirmé

Cette séparation mettrait fin à une romance qui avait débuté en octobre 2024, lorsque le couple s’était rencontré en vacances à Marbella et avait rapidement attiré l’attention des internautes. Leur relation avait été relayée par plusieurs influenceurs, suscitant fascination et spéculations autour du jeune talent du football français et de la sœur de Riyad Mahrez.

Pour l’instant, ni Emegha ni Inès Mahrez n’ont confirmé officiellement cette séparation, et les détails restent à prendre avec prudence. Mais le bad buzz qui accompagne ces rumeurs, amplifié par les commentaires et réactions sur les réseaux sociaux, promet de faire encore parler dans les prochains jours, bro.