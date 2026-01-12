À LA UNE DU 12 JAN 2026
[18:37]ASSE Mercato : une offre de 13,5 M€ est tombée pour Davitashvili !
[18:20]Real Madrid : coup de tonnerre, Xabi Alonso est viré, son successeur connu !
[18:10]Real Madrid : Mbappé a flingué Xabi Alonso face au FC Barcelone !
[17:56]FC Nantes : un coup dur financier va compliquer la fin du mercato
[17:40]PSG : l’entraîneur de Bayeux se sert de Paris pour dénigrer De Zerbi (OM)
[17:23]RC Lens : Haïdara et Sangaré au cœur d’une escroquerie à plusieurs centaines de milliers d’euros
[16:49]Après Messi, le FC Barcelone s’est trouvé une nouvelle arme fatale contre le Real Madrid
[16:28]OM : 2 autres absents en plus d’Aubameyang et Vaz en Coupe ?
[16:04]FC Nantes : bourreau des Canaris, Dupé a snobé son club formateur
[15:38]OM Mercato : un ex de l’OL pousse Carrascal (Flamengo) vers Marseille
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : l’entraîneur de Bayeux se sert de Paris pour dénigrer De Zerbi (OM)

Par Raphaël Nouet - 12 Jan 2026, 17:40
💬 Commenter
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, saluant son homologue du PSG, Luis Enrique, après le Trophée des champions.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Pourtant supporter de l’OM, l’entraîneur de Bayeux, Eric Fouda, n’est pas fan de Roberto De Zerbi, qu’il affrontera demain en Coupe de France. Il a osé une comparaison avec le PSG pour l’expliquer.

A première vue, on aurait pu penser que l’Olympique de Marseille allait se déplacer en territoire parisien, demain, pour son 16e de finale de Coupe de France contre Bayeux. Car le président du club normand, Luis Ferreira-Pavesi, a déclaré dans L’Equipe qu’il était supporter du PSG. Et son entraîneur, Eric Fouda, a mis n gros tacle à Roberto De Zerbi dans les colonnes de La Provence. Sauf que celui qui est plombier dans la vie assure être supporter de l’OM. C’est peut-être le cas mais, ce qui est certain, c’est qu’il n’apprécie pas vraiment son homologue marseillais !

« Marseille n’est pas Paris, l’OM n’est pas le PSG »

« De Zerbi ? S’il est à l’OM, c’est que c’est sûrement un grand entraineur. On respecte son vécu, son expérience, mais, car il y a toujours un mais, de tous les OM que j’ai vu jouer, le sien n’est pas celui que je préfère. Marseille n’est pas Paris, l’OM n’est pas le PSG. Avec l’enthousiasme du club, la ferveur des supporters, on recherche des choses différentes. Je ne suis pas là pour critiquer, je dis juste qu’on peut faire autre chose avec les joueurs à disposition. Mettre Paixao à gauche comme « Kvara » le long de la ligne et Greenwood à droite pour provoquer et rentrer, comme Doué, avec une pointe qui décroche… Dire à Pavard de devenir quasiment ailier droit sur les dédoublements… Waouh ! Après, ça marche, l’OM est troisième de Ligue 1 »

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Roberto De Zerbi, un simple copieur de Luis Enrique, les trophées en moins ? Eric Fouda n’a pas dû se faire que des amis avec cette déclaration ! Et il est probable que la poignée de main avec l’entraîneur italien ne sera pas très chaleureuse, demain à D’Ornano !

PSGOM

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OM, PSG