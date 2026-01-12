Pourtant supporter de l’OM, l’entraîneur de Bayeux, Eric Fouda, n’est pas fan de Roberto De Zerbi, qu’il affrontera demain en Coupe de France. Il a osé une comparaison avec le PSG pour l’expliquer.

A première vue, on aurait pu penser que l’Olympique de Marseille allait se déplacer en territoire parisien, demain, pour son 16e de finale de Coupe de France contre Bayeux. Car le président du club normand, Luis Ferreira-Pavesi, a déclaré dans L’Equipe qu’il était supporter du PSG. Et son entraîneur, Eric Fouda, a mis n gros tacle à Roberto De Zerbi dans les colonnes de La Provence. Sauf que celui qui est plombier dans la vie assure être supporter de l’OM. C’est peut-être le cas mais, ce qui est certain, c’est qu’il n’apprécie pas vraiment son homologue marseillais !

« Marseille n’est pas Paris, l’OM n’est pas le PSG »

« De Zerbi ? S’il est à l’OM, c’est que c’est sûrement un grand entraineur. On respecte son vécu, son expérience, mais, car il y a toujours un mais, de tous les OM que j’ai vu jouer, le sien n’est pas celui que je préfère. Marseille n’est pas Paris, l’OM n’est pas le PSG. Avec l’enthousiasme du club, la ferveur des supporters, on recherche des choses différentes. Je ne suis pas là pour critiquer, je dis juste qu’on peut faire autre chose avec les joueurs à disposition. Mettre Paixao à gauche comme « Kvara » le long de la ligne et Greenwood à droite pour provoquer et rentrer, comme Doué, avec une pointe qui décroche… Dire à Pavard de devenir quasiment ailier droit sur les dédoublements… Waouh ! Après, ça marche, l’OM est troisième de Ligue 1 »

Roberto De Zerbi, un simple copieur de Luis Enrique, les trophées en moins ? Eric Fouda n’a pas dû se faire que des amis avec cette déclaration ! Et il est probable que la poignée de main avec l’entraîneur italien ne sera pas très chaleureuse, demain à D’Ornano !