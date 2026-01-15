OM Mercato : après Vaz, un nouveau transfert XXL se profile

Alors que l’Olympique de Marseille vient d’acter la vente de Robinio Vaz à l’AS Roma pour environ 25 millions d’euros, un second départ important se dessine du côté du club phocéen. Le milieu offensif Darryl Bakola, l’un des jeunes talents du centre de formation, est aujourd’hui au centre d’intenses discussions sur le marché des transferts.

Une valorisation claire : 15 à 20 millions demandés

Marseille a tranché : si Bakola ne prolonge pas son contrat — qui court jusqu’en 2027 —, la porte lui est ouverte cet hiver, et la direction a fixé un prix de sortie entre 15 et 20 millions d’euros. Ce montant, bien que jugé modéré pour un espoir proche de l’équipe première, s’explique par la politique de valorisation rapide des jeunes voulu par le club. Après le chèque conséquent reçu pour Vaz, l’OM veut sécuriser des liquidités tout en traduisant les performances prometteuses de ses jeunes en valeur marchande.

Cette stratégie pourrait rapporter près de 45 millions d’euros rien qu’avec les deux opérations, une somme appréciable dans le contexte financier du club marseillais cet hiver.

Une course à plusieurs

La mise sur le marché de Bakola a immédiatement suscité une compétition européenne. Outre l’intérêt des clubs allemands comme Borussia Dortmund et VfB Stuttgart, plusieurs écuries de Premier League seraient prêtes à bouger pour s’attacher ses services dès maintenant, selon The Times. Chelsea, Arsenal et Newcastle figurent parmi les clubs anglais suivis de près.

Un prix attractif… ou une stratégie contraignante ?

Alors que 15 à 20 millions d’euros peuvent sembler accessible pour des clubs aux moyens importants — notamment en Angleterre ou en Bundesliga — certains observateurs estiment que ce tarif reflète autant les circonstances contractuelles que le potentiel réel du joueur.

Bakola, formé au club et déjà aperçu en Ligue 1 et en Ligue des champions, bénéficie d’une grosse réputation malgré une valorisation assez élevée. Pourtant, le refus de prolonger a poussé l’OM à durcir sa posture commerciale, préférant capitaliser directement plutôt que de laisser filer une plus-value potentielle lors d’un contrat prolongé.