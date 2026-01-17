Revue de presse : un ex de l’ASSE de retour en L1, surprise d’Auxerre à Lens, une recrue de renom à Paris ?

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Angers SCO : un départ à Angers… avant Abdelli ?

Justin Kalumba, ailier français de 21 ans, quitte Angers SCO pour rejoindre le RCD Majorque en Espagne. Le joueur, d’origine congolaise et né à Roubaix, a signé un contrat avec Majorque jusqu’en juin 2029. Le transfert a été officialisé par les deux clubs ce vendredi. Un transfert qui pourrait précéder celui d’Himad Abdelli, très courtisé par l’OM.

AJ Auxerre : Faivre dans le groupe face à Lens

Pour son déplacement à Lens ce samedi 17 janvier 2026, l’AJ Auxerre a dévoilé un groupe élargi de 23 joueurs. Privés de Gideon Mensah et Elisha Owusu (suspendus) et de Francisco Sierralta (blessé), les Auxerrois pourront compter sur les recrues hivernales Naouirou Ahamada et Romain Faivre, ce dernier en attente de qualification. Lassine Sinayoko, Danny Namaso, Oussama El Azzouzi et Telli Siwe font également partie du voyage, revenant de la CAN ou de blessures.

Stade Brestois : Ajorque n’ira pas au Paris FC

Selon le journaliste Marc Mechenoua, « le dossier Ludovic Ajorque se complique pour le Paris FC. Si Brest avait, dans un premier temps, fixé un transfert à 10 M€, le club breton a infléchi sa position et ferme la porte. L’attaquant est désormais considéré comme intransférable avant la fin de saison ».

Le Havre : Gourna-Douath (ex-ASSE) débarque ! (officiel)

Trois ans et demi après son départ de l’AS Saint-Étienne, Lucas Gourna-Douath fait son retour en Ligue 1. Le milieu de terrain français a rejoint ce vendredi Le Havre en provenance du RB Salbzourg sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. « Un bel espoir du football français débarque au HAC : Lucas Gourna, milieu de terrain défensif de 22 ans, portera les couleurs Ciel&Marine jusqu’en juin prochain, prêté par le club autrichien du RB Salzbourg », a précisé le club normand.

LOSC : Genesio s’incline devant Dembélé

Après la défaite du LOSC contre le PSG (3-0), Bruno Genesio a reconnu l’écart de niveau entre les deux équipes. Il a salué le second but d’Ousmane Dembélé, un lob magnifique, soulignant le talent exceptionnel du joueur et la qualité globale du PSG : « C’est tout ce qu’on aime dans le foot même si ce soir c’est difficile de dire ça mais il faut reconnaître qu’il y a tout. Il y a la qualité technique, la lucidité, la réalisation du geste juste. Il n’est pas Ballon d’Or par hasard, c’est le talent fou d’Ousmane et il y a plein de talent dans cette équipe du PSG ».

AS Monaco : Pocognoli ne pense pas que son départ serait une bonne chose

L’AS Monaco traverse une crise profonde, avec sept défaites sur ses huit derniers matchs, et a été conspué par ses supporters après sa défaite contre Lorient (3-1). Après cette nouvelle déroute, Sébastien Pocognoli a évoqué son avenir avec lucidité : « On doit soutenir les joueurs, la situation n’est pas facile. Je fais partie du groupe, on est concernés par les mauvaises prestations, je serai le premier à dire que je dois faire un pas de côté si on n’arrive pas mettre ce que l’on veut en place. On fait le maximum, les joueurs me soutiennent, il faudra se poser les questions de manière collective, mais je ne pense pas qu’un changement apporterait énormément. »

OGC Nice : un départ officialisé au Gym

« Après 6 mois et 16 matchs à la Fiorentina, Mattia Viti prend la direction de la Sampdoria de Gênes (16ème de Serie B), où il est prêté sans option d’achat durant la seconde partie de la saison 2025-26. Le défenseur central de 23 ans compte 12 matchs avec le Gym (1 but). Formé et lancé à Empoli avant de s’engager à Nice à l’été 2022, Viti s’apprête à connaitre un nouveau prêt, après Sassuolo (2023-24), Empoli (2024-25) et la Fiorentina. L’OGC Nice lui souhaite une bonne fin de saison », a communiqué le Gym ce samedi.

Paris FC : deux recrues en approche, dont une de renom ?

Après Luca Koleosho et Marshall Munetsi, le Paris FC continue de renforcer son effectif et cherche trois recrues supplémentaires. Au poste d’attaquant axial, le club a tenté Sidiki Cherif (Angers) et Ludovic Ajorque (Brest), sans succès, et Mathys Tel (Tottenham) n’est pas disponible pour un prêt. Selon Le Parisien, le club s’intéresse également à Edin Džeko (Fiorentina, 39 ans). L’attaquant expérimenté, passé par Manchester City, AS Roma ou Inter Milan, pourrait rejoindre le PFC grâce à ses liens avec Stéphane Gilli, ancien adjoint en sélection de Bosnie-Herzégovine. Côté défense, le Paris FC cherche un central. Les pistes Issa Diop et Felix Uduokhai se sont compliquées, mais Mujaid Sadick (RC Genk, 25 ans) est sérieusement étudié. Capitaine de Genk et international espagnol jeune, il possède une clause libératoire de 8 millions d’euros et souhaite franchir un nouveau cap dans sa carrière.

Toulouse FC : le TFC veut conserver ses cadres

Après une première moitié de saison réussie, Toulouse (8ᵉ de Ligue 1) souhaite poursuivre sur sa lancée sans laisser le mercato perturber ses plans. Le club a recruté Pape Demba Diop en prêt pour compenser la blessure de Francis Abu, mais plusieurs cadres attirent désormais les convoitises. Cristian Casseres, 25 ans, a vu une offre de 8 M€ du Séville FC refusée, tandis que Charlie Cresswell, défenseur de 23 ans, pourrait devenir la vente record du TFC l’été prochain, malgré une offre de 18 M€ de Wolfsburg jugée insuffisante. D’autres joueurs comme Aron Dönnum, Frank Magri, Warren Kamanzi ou Djibril Sidibé restent pour l’instant, même si certains pourraient partir en fin de contrat ou pour des raisons personnelles. L’entraîneur Carles Martinez Novell se montre lucide : « En janvier, c’est comme ça », reconnaissant la pression habituelle du mercato hivernal sur les clubs de Ligue 1.