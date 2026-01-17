Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Après la défaite à domicile contre le FC Nantes (0-2), l’OM doit se ressaisir ce soir à Angers. Voici le onze aligné par Roberto De Zerbi.

Il y a treize jours, l’Olympique de Marseille démarrait l’année 2026 du très mauvais pied en s’inclinant à domicile contre le FC Nantes (0-2). Une très mauvaise affaire dans la course au titre puisque le RC Lens et le PSG, tous deux vainqueurs, prenaient respectivement huit et sept points d’avance. Les Parisiens en comptent désormais dix après leur succès sur Lille (3-0) hier. C’est donc victoire obligatoire pour les Marseillais ce soir à Angers. Roberto De Zerbi compte sur un groupe quasiment au complet, dans lequel il ne manque que Nayef Aguerd, toujours à la CAN avec le Maroc. Arthur Vermeeren, suspendu deux matches après son expulsion contre Nantes, est de retour. Voici le onze aligné par RDZ :

OM : Rulli – Murillo, Balerdi, Medina, Emerson – Nadir, Hojbjerg – Weah, Greenwood, Traoré – Gouiri.