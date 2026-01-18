OL Mercato : un très gros coup à 10 M€ bouclé, signature imminente !

L’Olympique Lyonnais s’apprête à frapper fort sur le marché hivernal avec l’arrivée de Noah Nartey, talent danois de 20 ans que l’OL avait raté l’été dernier. Le club lyonnais accélère dans la dernière ligne droite du mercato, prêt à officialiser un renfort de poids parmi les jeunes milieux européens les plus suivis.

L’OL poursuit son mercato avec Noah Nartey

Après l’arrivée remarquée d’Endrick, l’OL poursuit sa montée en puissance. Désireux de faire une grosse deuxième partie de saison, le club s’active pour se renforcer qualitativement et miser sur l’avenir. Entre ambitions retrouvées et urgence sportive, Noah Nartey s’impose comme le symbole de cette nouvelle dynamique insufflée cet hiver.

Transfert acté : montants et détails contractuels

Et selon Foot Mercato, le deal est désormais finalisé entre Lyon et Brøndby. Pour attirer le jeune international espoir, le club lyonnais a consenti un investissement conséquent :

8 M€ d’indemnité de transfert

d’indemnité de transfert 2 M€ de bonus

de bonus Pourcentage à la revente en faveur du club danois

Engagement pour 4 ans et demi

Ces chiffres démontrent clairement la volonté de l’OL de frapper un grand coup pour l’avenir, et de miser sur un joueur à fort potentiel.

Qui est Noah Nartey ?

Né en 2005 à Bagsværd, Noah Nartey s’est imposé cette saison comme un maître à jouer au Brøndby IF. Milieu offensif polyvalent (également capable d’évoluer plus bas), il se distingue par sa vision du jeu et sa qualité de passe. Sur la première partie de la Superliga 2025/26, il affiche des statistiques solides : 4 buts, 3 passes décisives en 17 rencontres, illustrant son impact direct dans la construction et la finition.

Doté d’une double nationalité danoise et ghanéenne, ce milieu technique et créatif incarne parfaitement le profil moderne recherché à Lyon. Son ratio de plus de 22 % de contribution directe aux buts de son équipe et une valeur marchande multipliée par 40 en deux saisons témoignent de son ascension météorique. Une arrivée qui vient densifier un effectif en quête de créativité et de verticalité.

Dernière étape avant l’officialisation

L’opération touche à son terme : Noah Nartey se trouve déjà à Lyon pour effectuer sa visite médicale. Sauf improbable contretemps, la signature devrait tomber dans les prochaines heures. Le joueur s’apprête ainsi à devenir la deuxième recrue de l’hiver lyonnais, une signature en parfaite cohérence avec la volonté du club d’intégrer de nouvelles têtes prometteuses.