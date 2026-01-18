L’OL s’offre difficilement Brest pour les 10 ans de son stade, les notes des Gones

Ce dimanche soir, l’OL s’est imposé 2-1 face à un Stade Brestois réduit à dix. Grâce à des réalisations sublimes de Pavel Sulc et Abner Vinicius, les hommes de Paulo Fonseca sont revenus dans le Top 4 de Ligue 1 et ont dignement célébré les 10 ans de leur Groupama Stadium. Les notes.

Note du match : 13/20

Si le suspense a été tué par l’exclusion rapide de Romain Del Castillo dès la 18ème minute (appel à la VAR après une semelle sur Nicolas Tagliafico), l’OL a quand même réalisé une prestation de qualité avec des buts merveilleux pour réchauffer la froide brume de Décines. En fin de partie, les hommes de Paulo Fonseca ont tremblé après avoir concédé la réduction du score.

Les notes des Gones :

Greif (5,5) : le Slovaque n’a pas eu beaucoup de travail mais a réalisé des prises de balle très sereines. Il est aussi à la relance rapide sur l’ouverture du score. Fusillé sur le but du 2-1.

Maitland-Niles (6) : une prestation sérieuse de la part de l’ancien Gunner, très concentré pour fermer la porte à Rémy Labeau-Lascary. Remplacé par Merah (74ème).

Mata (5,5) : match tranquille de la part de l’expérimenté Angolais, qui n’a pas eu beaucoup de boulot.

Kluivert (6) : après Giroud, le Néerlandais avait encore un client à museler en la personne de Ludovic Ajorque. Il s’en est encore correctement sorti mais a connu une saute de concentration coupable sur le but.

Tagliafico (6) : victime d’une vilaine semelle sur l’exclusion de Romain Del Castillo (18ème), le capitaine du soir en l’absence de Corentin Tolisso est également à la récupération sur le but du 2-0. Bon match de sa part.

Tessmann (6) : après son passage à vide, l’Américain a retrouvé du gaz et, dans le milieu à trois mis en place par Fonseca, il tient bien son rang. Très solide au cœur du second acte où il a apporté davantage offensivement. Remplacé par O.Mangala (74ème).

Morton (5,5) : fabuleux dans son jeu long, l’ex-Red était peut-être un peu moins rayonnant qu’en début de saison. Sur la réduction du score brestoise, il est malheureux et remet involontairement le ballon sur son adversaire.

Abner (7) : on s’est demandé pourquoi Paulo Fonseca l’avait encore aligné au milieu alors qu’il disposait de l’option Khalis Merah et puis il y a eu son but merveilleux (45ème+2) combiné à une très solide montée en puissance au milieu. Le Brésilien a fini le match latéral droit avant de se blesser et d’être remplacé par Hateboer (90ème).

Endrick (7,5) : le jeune Brésilien change déjà le visage de l’OL. Il ose beaucoup, réalise des passes Ligue des Champions, dribble et gagne énormément de duels tout en puissance. Ce dimanche, Coudert lui a fait barrage deux fois (39ème, 44ème). Ce qui ne l’a pas empêché de mettre au supplice la défense de Brest, délivrer une passe décisive et d’arracher ses premières clameurs au Groupama Stadium. Remplacé par Karabec (90ème).

Sulc (7,5) : le Tchèque a du flair ok, mais il a aussi un talent incroyable à l’image de son ouverture du score où il efface un défenseur, le gardien brestois avant de finir d’une frappe angle fermée dans la lucarne opposée (41ème). Encore un match de virtuose qui aurait pu se solder sur un doublé sans la VAR…

A.Moreira (6) : égal à lui-même, le petit Portugais a multiplié les appels dans son couloir, proposé des centres, délivré une nouvelle passe décisive sur l’ouverture du score. Kenny Lala a eu beaucoup de mal à le tenir. Il a cependant manqué de justesse technique. Remplacé par R.Himbert (90ème).