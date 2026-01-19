Alors que Vinícius Junior (25 ans) est l’une des figures emblématiques du Real Madrid depuis plusieurs saisons, son avenir semble désormais s’assombrir.

Clap de fin pour Vinicius Junior au Real Madrid ? Selon Topskills Sports UK, l’attaquant brésilien aurait décidé de quitter le club à la fin de la saison, lassé d’être régulièrement critiqué et même hué par une partie des supporters madrilènes.

Un joueur au bord du départ

Vinícius Junior aurait confié à son entourage : « Je ne veux pas jouer là où on ne veut pas de moi », après avoir été hué au Bernabéu ce samedi face à Levante (2-0). Une déclaration forte, qui révèle l’impact psychologique des critiques sur le joueur, mais aussi la tension grandissante entre le joueur et une partie des fans. À Madrid, l’ambiance autour de Vinícius Jr. est devenue un sujet de débat récurrent. Malgré son talent indéniable et ses performances, le Brésilien semble aujourd’hui au centre d’un conflit latent avec le public, qui pourrait précipiter son départ.

Un intérêt de Chelsea déjà sur la table ?

Et alors que la situation se tend, les rumeurs se multiplient sur un possible transfert. Chelsea, à la recherche d’un profil capable de dynamiter leur attaque, pourrait se positionner si le dossier venait à se concrétiser. Plusieurs scénarios restent possibles : un transfert dès cet été, ou même un départ plus tôt si la situation s’envenime. Dans tous les cas, le Real Madrid doit déjà se préparer à l’idée de perdre l’un de ses joueurs les plus talentueux, et l’Europe entière suit ce feuilleton avec attention.

Un feuilleton qui peut bouleverser le mercato

Si Vinícius Jr. venait à partir, ce serait un choc majeur sur le marché. Le Brésilien représente un profil rare, capable de faire basculer n’importe quel match. Et pour le Real Madrid, c’est aussi un signal fort : un joueur de classe mondiale peut être poussé vers la sortie par l’ambiance d’un stade. Dans les prochains jours, il faudra suivre de près l’évolution de ce dossier, car la situation pourrait s’accélérer à tout moment. Et si Chelsea confirme son intérêt, le mercato estival risque de devenir l’un des plus explosifs de l’histoire récente.