C’est le Slovène Slavko Vincic qui dirigera le match entre l’OM et Liverpool mercredi soir en Champions League. Il a déjà arbitré les Phocéens contre des Anglais et ça ne leur avait pas souri…

Actuellement 16e, l’Olympique de Marseille aurait de bonnes chances de participer aux play-offs de la Champions League selon les outils de probabilité. Pour cela, il lui faudra terminer entre la 9e et la 24e place. Et donc prendre des points contre Liverpool ce mercredi et le Club Bruges lors de la dernière journée. Les Reds réalisent une saison calamiteuse, comme en témoigne leur nul contre Burnley (1-1) à Anfield samedi. Très loin des attentes générées par leur titre de champion en mai dernier, ils semblent rongés par le doute, leurs nombreuses recrues tardant à se montrer sous leur meilleur jour.

Vincic avait arbitré Tottenham-OM

Mais, déjà, le LFC demeure un grand club en toutes circonstances et reste un adversaire redoutable. Ensuite, l’OM a connu suffisamment de déceptions en Champions League depuis trente ans pour ne pas faire preuve d’excès de confiance. Enfin, l’arbitre de la rencontre, le Slovène Slavko Vincic, n’est pas un bon souvenir. Il a déjà arbitré une fois les Phocéens, c’était déjà contre des Anglais, en l’occurrence Tottenham, et ils s’étaient inclinés 0-2 à Londres. Vincic avait expulsé Chancel Mbemba dès le début de la seconde période… C’était en 2022-23, quand Igor Tudor était aux commandes. L’OM avait réalisé un très gros match mais, réduit à dix si vite, avait fini par céder dans le dernier quart d’heure sur deux buts de Richarlison. Sur le deuxième but, un certain Pierre-Emile Hojbjerg avait été passeur décisif. Le Danois avait fait encore plus mal au retour avec une réalisation à la dernière second qui avait éliminé son futur club des Coupes d’Europe.

Les hommes de Roberto De Zerbi sont prévenus : dans cette semaine à deux sommets en trois jours au Vélodrome (Liverpool mercredi, Lens samedi), ils ne devraient pas pouvoir compter sur un arbitrage complaisant. Ils ont l’habitude…