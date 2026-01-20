À LA UNE DU 20 JAN 2026
[21:53]Stade Rennais Mercato : énorme rebondissement pour Jacquet !
[21:37]OM Mercato : ça sent de plus en plus mauvais pour Abdelli
[21:19]PSG Mercato : la sortie très ferme d’al-Khelaïfi sur Dembélé
[20:56]ASSE : Reims tente d’endiguer la marée verte
[20:22]FC Barcelone, Real Madrid, Stade de Reims : une légende s’en est allée
[20:14]Sporting – PSG : le onze de Luis Enrique est tombé
[20:01]PSG, Real Madrid Mercato : Rosenior (Chelsea) flingue la piste Fernandez
[19:32]Real Madrid – AS Monaco : le onze choisi par Arbeloa est connu
[19:29]OM Mercato : Nwaneri et Timber arrivent demain, 2 bombes dans leurs contrats !
[19:07]OM Mercato : lutte avec l’OL pour un joueur du Bayern Munich
Real Madrid – AS Monaco : le onze choisi par Arbeloa est connu

Par Raphaël Nouet - 20 Jan 2026, 19:32
L'entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, lors d'une conférence de presse.
Le Real Madrid accueille l’AS Monaco, ce soir, au Bernabeu, pour la 7e journée du tour de Ligue de la Champions League. Voici le onze choisi par Alvaro Arbeloa.

Six jours après un premier match calamiteux sur le banc du Real Madrid, avec une élimination honteuse de la Coupe du Roi à Albacete (2-3), mal-classé de Deuxième division, Alvaro Arbeloa vit déjà sa troisième rencontre contre entraîneur des Merengue. Entretemps, il a vu son équipe s’imposer dans la douleur face à Levante (2-0), qui est lui mal-classé en Liga. Pour le match de ce soir contre l’AS Monaco, il est privé de plusieurs joueurs comme Rodrygo, Carreras, Alexander-Arnold et Militao, mais le onze qu’il a choisi pour défier le club formateur de Kylian Mbappé reste quand même impressionnant. A noter qu’Eduardo Camavinga, en grande difficulté ces derniers temps, est aligné ce soir dans le couloir gauche de la défense.

Courtois – Valverde, Asencio, Huijsen, Camavinga – Güler, Tchouaméni, Bellingham – Mastantuono, Mbappé, Vinicius Jr.

Real MadridAS MonacoLigue des champions

