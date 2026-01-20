Le Real Madrid accueille l’AS Monaco, ce soir, au Bernabeu, pour la 7e journée du tour de Ligue de la Champions League. Voici le onze choisi par Alvaro Arbeloa.

Six jours après un premier match calamiteux sur le banc du Real Madrid, avec une élimination honteuse de la Coupe du Roi à Albacete (2-3), mal-classé de Deuxième division, Alvaro Arbeloa vit déjà sa troisième rencontre contre entraîneur des Merengue. Entretemps, il a vu son équipe s’imposer dans la douleur face à Levante (2-0), qui est lui mal-classé en Liga. Pour le match de ce soir contre l’AS Monaco, il est privé de plusieurs joueurs comme Rodrygo, Carreras, Alexander-Arnold et Militao, mais le onze qu’il a choisi pour défier le club formateur de Kylian Mbappé reste quand même impressionnant. A noter qu’Eduardo Camavinga, en grande difficulté ces derniers temps, est aligné ce soir dans le couloir gauche de la défense.

Courtois – Valverde, Asencio, Huijsen, Camavinga – Güler, Tchouaméni, Bellingham – Mastantuono, Mbappé, Vinicius Jr.