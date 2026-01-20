Sans surprise, la préfecture de la Marne a publié un arrêté pour limiter la présence de supporters de l’ASSE samedi au stade Auguste-Delaune.

Samedi, le choc entre le Stade de Reims et l’AS Saint-Etienne devrait remplir Auguste-Delaune. Et visiblement, les autorités comme les dirigeants champenois craignent une marée verte. Une habitude pour les Rémois, qui voient les Stéphanois mais également les Marseillais et les Parisiens envahir leur enceinte à chaque fois que leur équipe croise dans le secteur. Contrairement à Angers, qui privilégie la vente de places à ses abonnés, Reims se repose sur les autorités. Et donc sur la préfecture de la Marne, qui publie des arrêtés pour limiter la venue de fans adverses.

Pas de vert dans et autour du stade…

L’ASSE et ses supporters n’y ont donc pas échappé. Le parcage de Delaune a été limité à mille places. Et, bien sûr, tout ce qui sera vert sera interdit dans les autres tribunes. Les Stéphanois sont interdits de stade Delaune du samedi à partir de 8h du matin jusqu’à la nuit de dimanche (2h). Ces mesures ne fonctionnent généralement pas, puisque les supporters adverses cachent leurs couleurs lors de la fouille à l’entrée du stade. Et sur chaque but adverse, les autorités ont la possibilité de constater l’inutilité de leurs arrêtés. Ce qui ne les empêche pas de recommencer…

Le choc de samedi promet une grosse mobilisation stéphanoise dans les tribunes car il constituera un tournant dans la lutte pour la montée. Si l’ASSE s’incline, Reims lui passerait devant, le Red Star pourrait prendre le large à la 2e place et Troyes s’envoler définitivement à la première…