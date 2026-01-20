À LA UNE DU 20 JAN 2026
[21:53]Stade Rennais Mercato : énorme rebondissement pour Jacquet !
[21:37]OM Mercato : ça sent de plus en plus mauvais pour Abdelli
[21:19]PSG Mercato : la sortie très ferme d’al-Khelaïfi sur Dembélé
[20:56]ASSE : Reims tente d’endiguer la marée verte
[20:22]FC Barcelone, Real Madrid, Stade de Reims : une légende s’en est allée
[20:14]Sporting – PSG : le onze de Luis Enrique est tombé
[20:01]PSG, Real Madrid Mercato : Rosenior (Chelsea) flingue la piste Fernandez
[19:32]Real Madrid – AS Monaco : le onze choisi par Arbeloa est connu
[19:29]OM Mercato : Nwaneri et Timber arrivent demain, 2 bombes dans leurs contrats !
[19:07]OM Mercato : lutte avec l’OL pour un joueur du Bayern Munich
ASSE : Reims tente d’endiguer la marée verte

Par Raphaël Nouet - 20 Jan 2026, 20:56
💬 Commenter
Les supporters de l'ASSE lors du déplacement au Mans.
Sans surprise, la préfecture de la Marne a publié un arrêté pour limiter la présence de supporters de l’ASSE samedi au stade Auguste-Delaune.

Samedi, le choc entre le Stade de Reims et l’AS Saint-Etienne devrait remplir Auguste-Delaune. Et visiblement, les autorités comme les dirigeants champenois craignent une marée verte. Une habitude pour les Rémois, qui voient les Stéphanois mais également les Marseillais et les Parisiens envahir leur enceinte à chaque fois que leur équipe croise dans le secteur. Contrairement à Angers, qui privilégie la vente de places à ses abonnés, Reims se repose sur les autorités. Et donc sur la préfecture de la Marne, qui publie des arrêtés pour limiter la venue de fans adverses.

Pas de vert dans et autour du stade…

L’ASSE et ses supporters n’y ont donc pas échappé. Le parcage de Delaune a été limité à mille places. Et, bien sûr, tout ce qui sera vert sera interdit dans les autres tribunes. Les Stéphanois sont interdits de stade Delaune du samedi à partir de 8h du matin jusqu’à la nuit de dimanche (2h). Ces mesures ne fonctionnent généralement pas, puisque les supporters adverses cachent leurs couleurs lors de la fouille à l’entrée du stade. Et sur chaque but adverse, les autorités ont la possibilité de constater l’inutilité de leurs arrêtés. Ce qui ne les empêche pas de recommencer…

Le choc de samedi promet une grosse mobilisation stéphanoise dans les tribunes car il constituera un tournant dans la lutte pour la montée. Si l’ASSE s’incline, Reims lui passerait devant, le Red Star pourrait prendre le large à la 2e place et Troyes s’envoler définitivement à la première…

