À LA UNE DU 22 JAN 2026
[00:00]Real Madrid, PSG : les Beckham s’entredéchirent, Victoria a fait scandale
[22:57]Champions League : le FC Barcelone renversant, l’OM logiquement battu
[22:57]OM – Liverpool (0-3) : les notes des Marseillais, battus par plus forts
[22:08]LOSC Mercato : Genesio réclame un attaquant et dessine le portrait de Maupay (OM)
[21:57]OM : De Zerbi et Benatia sur le départ, la rumeur enfle !
[21:20]OM – Liverpool : IAM, Beatles, Courbis… les tifos incroyables du Vélodrome
[21:07]OL Mercato : Fonseca annonce une nouvelle arrivée !
[20:40]Equipe de France : le nouveau maillot des Bleus a fuité, il se fait incendier !
[20:16]OM Mercato : coup de théâtre pour Hadj Moussa, quatre nouveaux départs se précisent
[19:51]OM – Liverpool : le onze marseillais est tombé
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL Mercato : Fonseca annonce une nouvelle arrivée !

Par Raphaël Nouet - 21 Jan 2026, 21:07
💬 Commenter
L'entraîneur de l'OL, Paulo Fonseca.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

En conférence de presse avant le match contre les Young Boys de Berne, l’entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca, a confirmé qu’il attendait encore un renfort cet hiver.

Ce mercredi, Paulo Fonseca était présent devant les médias avant le match de Ligue Europa, demain, sur le terrain des Young Boys de Berne. L’entraîneur de l’OL a fait un point sur son effectif et, au passage, il a annoncé que sa direction cherchait à recruter encore un joueur. Il a également insisté sur le fait que les nouveaux venus doivent avoir une mentalité irréprochable car le groupe avec lequel il travaille depuis le début de la saison est impeccable à ce niveau-là.

« Nous travaillons pour faire venir encore un joueur »

« Abner a eu un léger problème à l’adducteur contre Brest. Il récupère et on verra pour dimanche. Moussa Niakhaté va rentrer du Sénégal vendredi. Il sera sans doute avec le groupe à Metz. Rémy Descamps jouera ce jeudi. Coco Tolisso n’est pas dans les meilleures dispositions physiques, donc je ne sais pas si je prendrai le risque de le faire jouer. Quant à Orel Mangala, il a progressé physiquement et tactiquement, mais on ne peut pas oublier sa grave blessure au genou. Sur ce terrain synthétique, ce n’est pas l’idéal pour le faire débuter. Nous avons des blessés (Nuamah, Fofana) et des joueurs non qualifiés (Endrick, Ghezzal, Hateboer). Nous n’avons pas tant de solutions. Nous travaillons pour faire venir encore un joueur. »

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

« Nous continuons avec le même process, les mêmes principes tactiques ou techniques, les mêmes leaders. Et quand on a une piste, c’est très clair pour Mathieu (Louis-Jean) comme pour moi : le caractère d’un joueur ciblé compte beaucoup. Nous ne voulons pas perdre cette cohésion, qui est vraiment la force de cette équipe. Ceux qui ont déjà signé peuvent coller rapidement avec notre état d’esprit actuel. On ne veut pas de joueurs de caractère trop différent, car on a aujourd’hui un groupe facile à vivre, humble, travailleur, qui ne me crée pas de problème. »

OL

Actu foot OL : les infos les plus chaudes

Vidéos OL : toutes les infos foot