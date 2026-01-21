En conférence de presse avant le match contre les Young Boys de Berne, l’entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca, a confirmé qu’il attendait encore un renfort cet hiver.

Ce mercredi, Paulo Fonseca était présent devant les médias avant le match de Ligue Europa, demain, sur le terrain des Young Boys de Berne. L’entraîneur de l’OL a fait un point sur son effectif et, au passage, il a annoncé que sa direction cherchait à recruter encore un joueur. Il a également insisté sur le fait que les nouveaux venus doivent avoir une mentalité irréprochable car le groupe avec lequel il travaille depuis le début de la saison est impeccable à ce niveau-là.

« Nous travaillons pour faire venir encore un joueur »

« Abner a eu un léger problème à l’adducteur contre Brest. Il récupère et on verra pour dimanche. Moussa Niakhaté va rentrer du Sénégal vendredi. Il sera sans doute avec le groupe à Metz. Rémy Descamps jouera ce jeudi. Coco Tolisso n’est pas dans les meilleures dispositions physiques, donc je ne sais pas si je prendrai le risque de le faire jouer. Quant à Orel Mangala, il a progressé physiquement et tactiquement, mais on ne peut pas oublier sa grave blessure au genou. Sur ce terrain synthétique, ce n’est pas l’idéal pour le faire débuter. Nous avons des blessés (Nuamah, Fofana) et des joueurs non qualifiés (Endrick, Ghezzal, Hateboer). Nous n’avons pas tant de solutions. Nous travaillons pour faire venir encore un joueur. »

« Nous continuons avec le même process, les mêmes principes tactiques ou techniques, les mêmes leaders. Et quand on a une piste, c’est très clair pour Mathieu (Louis-Jean) comme pour moi : le caractère d’un joueur ciblé compte beaucoup. Nous ne voulons pas perdre cette cohésion, qui est vraiment la force de cette équipe. Ceux qui ont déjà signé peuvent coller rapidement avec notre état d’esprit actuel. On ne veut pas de joueurs de caractère trop différent, car on a aujourd’hui un groupe facile à vivre, humble, travailleur, qui ne me crée pas de problème. »