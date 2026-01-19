Porté par une dynamique retrouvée, l’OL veut poursuivre son mercato ambitieux cet hiver.

L’OL vient de s’offrir un second souffle. Cette victoire contre le Stade Brestois (2-1), acquise avec détermination, vient valider plusieurs semaines de travail et ravive les espoirs d’une fin de saison tonique. Plus que jamais, l’équipe affiche cohésion, intensité et une confiance retrouvée sur le terrain. En coulisses, le mercato s’active. Les dirigeants rhodaniens avancent sur plusieurs dossiers et s’apprêtent à finaliser une opération d’envergure. Après avoir longtemps douté, le public lyonnais peut désormais espérer un renouveau, aussi bien en terme de résultats que de style de jeu. L’avancée des négociations n’est pas passée inaperçue : l’OL conclut un transfert majeur avec Noah Nartey afin d’apporter un souffle nouveau à l’effectif.

Noah Nartey attendu pour renforcer l’effectif

Le club entre Rhône et Saône est sur le point d’accueillir Noah Nartey, dont l’arrivée marque un véritable tournant. L’ailier devrait parapher un contrat de quatre ans et demi, pour un montant estimé autour de 10 millions d’euros (bonus compris).

Contrat longue durée (4,5 ans) en vue

Montant du transfert : 10 M€ incluant les bonus

Profil offensif pour renforcer les ailes

La volonté du club d’agir vite, dévoilée dans les discussions autour de l’accord trouvé entre Lyon et Brøndby, témoigne de l’exigence et de la vision à moyen terme instaurées par la direction.

Les ambitions de Fonseca pour la suite de la saison

Après le succès contre Brest, Paulo Fonseca n’a pas dissimulé sa satisfaction mais reste lucide sur les marges de progression du groupe. L’entraîneur lyonnais assume une ambition sans complexe : « L’équipe joue bien, dégage beaucoup de confiance. Nous voulons aller plus loin, encore progresser, et il nous manque un élément pour poursuivre cet élan » confie-t-il. Selon Ekrem Konur, la future recrue serait toute trouvée : Jonas Wind (26 ans). Le Celtic et l’OL seraient prêts à se disputer l’attaquant danois de Wolfsburg, une cible à long terme. Son contrat expirant cet été, le club allemand ne se montrera pas trop gourmand.