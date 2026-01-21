À l’OL, le mercato hivernal n’est pas encore terminé. Et Paulo Fonseca a déjà un objectif clair : renforcer sa défense, et vite.

L’OL se prend à rêver. Toujours en course dans le haut du tableau, sur les talons de l’OM, les hommes de Paul Fonseca n’ont pas non plus dit leur dernier mot au mercato. Selon Ekrem Konur, La Défense serait désormais une priorité et piste est devenue chaude ces derniers jours : Mujaid Sadick.

Le Paris FC déjà en embuscade

Le jeune défenseur central espagnol-nigérian de Genk est en train de devenir l’un des noms les plus discutés du marché. Et le Paris FC, qui le suit de près, pourrait se faire souffler sa future recrue… par l’OL. Lyon et le Paris FC sont donc sur le dossier mais la situation se complique pour le club rhodanien puisque son concurrent envisagerait sérieusement d’activer la clause libératoire de 8 millions d’euros du joueur de 25 ans. Un prix qui semble attractif mais qui risque surtout de déclencher une guerre d’enchères. Et dans ce type de scénario, l’OL n’a pas toujours l’avantage sur le plan strictement financier.

Fonseca veut chiper cette recrue et vite

Le message est toutefois simple : Fonseca veut ce profil. Un défenseur central jeune, solide, capable de s’inscrire dans la durée. Et surtout un joueur qui peut apporter immédiatement à une équipe en quête de stabilité défensive. Le technicien portugais n’est pas du genre à laisser filer une opportunité. Il sait que l’OL doit renforcer son ossature si l’objectif est de rester compétitif en Ligue 1 et de viser encore plus haut. Car dans ce type de mercato, l’OL a un atout de taille : la capacité à convaincre un joueur de choisir un club historique, avec une exposition nationale et européenne plus importante. On l’a vu avec Endrick : la stratégie marche. Pourquoi pas avec Sadick ? La course est lancée.