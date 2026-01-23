À LA UNE DU 23 JAN 2026
[00:00]OL : Fonseca en mode lover pour l’anniversaire de sa femme
[23:30]Stade Rennais Mercato : Habib Beye cash sur l’avenir de Jacquet
[23:03]Ligue Europa : l’OL qualifié, le LOSC battu… et l’OGC Nice enfin victorieux !
[22:40]OM : Rothen lance un gros pavé dans la mare, Longoria et Benatia éclaboussés
[22:30]PSG Mercato : ça se tend vraiment pour Dro au FC Barcelone !
[22:02]Ligue Europa : l’OL qualifié, le LOSC mené suite à une grosse bourde d’Alexsandro (vidéo)
[22:00]FC Nantes : Nice, déjà le match de la dernière chance pour Kantari ?
[21:30]ASSE Mercato : une arrivée se confirme, il débarque la semaine prochaine !
[20:32]ASSE : Horneland fait une grande promesse sur Lucas Stassin, il va renverser les supporters !
[20:00]PSG : Hakimi trop juste, pluie de forfaits à Auxerre !
OL : Fonseca en mode lover pour l’anniversaire de sa femme

Par Raphaël Nouet - 23 Jan 2026, 00:00
Paulo Fonseca tout sourire lors d'une interview pour Ligue 1+.
L’entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca, a publié un message sur les réseaux sociaux pour souhaiter un joyeux anniversaire à sa femme.

Lundi, Kateryna Fonseca a célébré son 35e anniversaire. Cette présentatrice à la télévision ukrainienne a rencontré l’entraîneur de l’OL à l’époque où il officiait au Shakhtar Donetsk (2016-19). Ils se sont mariés en 2018 et elle l’a suivi lorsqu’il est parti à Rome (2019-21) puis à Lille (2022-24), Milan (2024) et enfin à Lyon. Navré par la conflit russo-ukrainien, Paulo Fonseca ne manque jamais une occasion d’apporter son soutien à son pays d’adoption, où réside encore sa belle famille.

« Félicitations, mon amour. Tu es tout pour moi, je t’aime »

Lundi, l’entraîneur lyonnais a publié un message sur les réseaux sociaux pour souhaiter un bon anniversaire à sa moitié. Accompagné d’une photo très tendre sur laquelle il la regarde avec amour, il a écrit : « Félicitations, mon amour. Tu es tout pour moi, je t’aime ». Le tout accompagné de nombreux émojis de cœur. Loin de l’image d’entraîneur froid et distant qu’il renvoie lors des matches ou des conférences de presse, Paulo Fonseca sait laisser parler son cœur.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par Paulo Fonseca (@paulofonseca_oficial)

