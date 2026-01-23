L’entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca, a publié un message sur les réseaux sociaux pour souhaiter un joyeux anniversaire à sa femme.

Lundi, Kateryna Fonseca a célébré son 35e anniversaire. Cette présentatrice à la télévision ukrainienne a rencontré l’entraîneur de l’OL à l’époque où il officiait au Shakhtar Donetsk (2016-19). Ils se sont mariés en 2018 et elle l’a suivi lorsqu’il est parti à Rome (2019-21) puis à Lille (2022-24), Milan (2024) et enfin à Lyon. Navré par la conflit russo-ukrainien, Paulo Fonseca ne manque jamais une occasion d’apporter son soutien à son pays d’adoption, où réside encore sa belle famille.

« Félicitations, mon amour. Tu es tout pour moi, je t’aime »

Lundi, l’entraîneur lyonnais a publié un message sur les réseaux sociaux pour souhaiter un bon anniversaire à sa moitié. Accompagné d’une photo très tendre sur laquelle il la regarde avec amour, il a écrit : « Félicitations, mon amour. Tu es tout pour moi, je t’aime ». Le tout accompagné de nombreux émojis de cœur. Loin de l’image d’entraîneur froid et distant qu’il renvoie lors des matches ou des conférences de presse, Paulo Fonseca sait laisser parler son cœur.