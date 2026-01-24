PSG Mercato : Layvin Kurzawa va rejouer, il est en route pour un défi surprenant !

Le Mercato réserve toujours des surprises… Layvin Kurzawa, ex-latéral du PSG, vient de s’engager avec le Persib Bandung, un club indonésien. Libre depuis la fin de son aventure parisienne, le Français rebondit là où on ne l’attendait vraiment pas.

La nouvelle fait l’effet d’une petite bombe sur le marché des transferts. Après des mois loin des projecteurs, Kurzawa relance sa carrière en Asie, à la surprise générale. Alors que certains imaginaient le voir retrouver un club européen, son choix interpelle et intrigue les fans du ballon rond.

Kurzawa du PSG à l’Indonésie

Le Persib Bandung, bien installé parmi les géants du championnat indonésien, s’apprête à retrouver la prestigieuse Ligue des champions asiatique cette saison. Avec Kurzawa (33 ans), le club affiche ses ambitions et espère marquer les esprits sur la scène continentale. De son côté, l’ex-Parisien saisit une occasion rare de s’imposer comme cadre à l’autre bout du monde. Tout est prêt : contrat signé, arrivée entérinée. Il ne manque désormais que l’officialisation, attendue juste après le prochain match du Persib, ce dimanche, selon Foot Mercato. Pour Kurzawa, ce départ en Indonésie symbolise un virage fort, et une nouvelle vie. Il devient l’une des têtes d’affiche d’un championnat en pleine croissance, porté par l’ambition d’un Persib décidément très actif sur le marché. Cette arrivée reflète aussi la nouvelle dynamique du football asiatique, toujours plus attractif pour les anciens internationaux européens.