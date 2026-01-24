LOSC : Genesio sort du silence sur son avenir et dézingue plusieurs de ses joueurs

Défaite lourde de conséquences pour le LOSC, battu jeudi soir par le Celta Vigo (1-2) en Ligue Europa. Au cœur des turbulences, Bruno Genesio a tenu à dissiper les doutes qui planent sur sa position d’entraîneur. Pressé par les rumeurs de démission et la spirale négative du club, le technicien nordiste souhaite remettre les choses à plat alors que Lille traverse une série noire, avec quatre revers consécutifs toutes compétitions confondues.

Genesio dément toute idée de démission

Face aux spéculations, Genesio a apporté une mise au point ferme en conférence de presse. Loin de céder à la pression, il a précisé que sa discussion avec la direction du club après la défaite à Vigo n’avait rien d’une volonté de départ : « Je vais être clair : après le match de Vigo, nous avons eu un échange avec la direction. Pas pour que je présente ma démission comme j’ai pu l’entendre, je n’ai rien lu comme ça je suis moins pollué, mais on m’a rapporté ça, mais simplement pour trouver des solutions. Pour envisager des solutions à nos problèmes, qui sont liés aux résultats mais aussi car on a beaucoup de blessés. L’objectif de cette réunion était simplement d’échanger, comme on le fait assez souvent, pour trouver des solutions. A court terme pour endiguer cette spirale négative. Mais aussi à moyen terme pour pallier les absences de nos joueurs ».

Son objectif : protéger le groupe et rester focalisé sur la suite, balayant toute ambiguïté sur sa situation.

Analyse de la crise : résultats et blessures s’accumulent

La dynamique actuelle du LOSC est préoccupante : quatre défaites consécutives mettent la confiance à rude épreuve. Genesio pointe du doigt les blessures récurrentes qui fragilisent l’effectif, compliquant la quête de résultats. Plusieurs cadres sont indisponibles, ce qui force l’entraîneur à puiser dans les ressources du groupe. En effet, 7 absences ont été actées pour le choc contre Strasbourg : Ousmane Touré, Marc-Aurèle Caillard, Nabil Bentaleb, Osame Sahraoui, Hamza Igamane, André Gomes et Hakon Haraldsson.

De plus, Genesio en a profité pour secouer plusieurs de ses joueurs, en dénonçant « des attitudes chez certains qui ne sont pas adaptées au foot de haut niveau ».

Le LOSC face à Strasbourg : réaction attendue

Le prochain match contre Strasbourg, dimanche en Ligue 1, s’annonce crucial pour sortir de la crise. Toute la pression repose désormais sur la capacité du groupe à réagir et sur la stratégie que Genesio va mettre en place pour se relancer. Ce rendez-vous au stade Pierre-Mauroy sera observé de près par les supporters, soucieux de voir leur équipe repartir de l’avant. Pour Genesio, il s’agit clairement de rester concentré sur le redressement sportif et d’apporter rapidement des réponses, aussi bien à court qu’à moyen terme, tout en composant avec un groupe diminué.