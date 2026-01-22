Ligue Europa : l’OL qualifié, le LOSC battu… et l’OGC Nice enfin victorieux !

Alors que l’OL a obtenu son billet pour les 1/8es de finale de la Ligue Europa, la soirée a été plus délicate pour le LOSC, battu sur le terrain du Celta Vigo. De son côté, l’OGC Nice a mis fin à son parcours cauchemardesque.

Un but de Maitland-Niles après un numéro de Pavel Sulc, juste avant la mi-temps, a suffi à l’OL ce soir pour s’imposer à Berfne sur le terrain des Young Boys (1-0). Une victoire synonyme de qualification pour les 8es de finale pour les hommes de Fonseca.

Le LOSC battu à 11 contre 10, l’OGC Nice remercie Gouveia

De son côté, le LOSC, en déplacement du côté du Celta de Vigo pour cette 7e journée de Ligue Europa, a chuté (1-2). Les Dogues ont encaissé un but après 35 secondes de jeu seulement suite à une grossière ereur de relance d’Alexsandro, leur défenseur brésilien. Et même s’ils ont évolué à 11 contre 10 pendant plus d’une heure suite à l’expulsion de Sotelo pour une semelle sur Mandi, ils ne sont pas parvenus à recoller, encaissant même un second but à l’entame du dernier quart d’heure. Giroud a sauvé l’honneur. A noter enfin la première victoire de l’OGC Nice dans la compétition, face aux Néerlandais de Go Ahead Eagles (3-1), grâce à un doublé de Tiago Gouveia et un but de Vanhoutte. Grâce à ce succès, le Gym n’est plus lanterne rouge, il devance désormais le Maccabi Tel Aviv, Malmö et Utrecht.