LOSC : énorme bombe sur l’avenir de Bruno Genesio, Lille au bord de l’implosion !

Par Laurent Hess - 23 Jan 2026, 18:46
Agacé par la défaite du LOSC hier en Ligue Europa, Bruno Genesio envisage de quitter le club nordiste

C’est une bombe que lâche RMC ce vendredi : Bruno Genesio a demandé à quitter son poste d’entraîneur du LOSC jeudi soir après la défaite des Dogues face au Celta Vigo (1-2) en Ligue Europa. L’ancien lyonnais n’a pas apprécié la nouvelle défaite de ses troupes. « Quand vous reproduisez les mêmes erreurs depuis quatre matchs, ce n’est pas une histoire de réussite, c’est qu’on n’apprend pas de nos erreurs. Tout le monde va devoir assumer. Moi je vais assumer mes responsabilités. Le premier responsable c’est moi puisque c’est moi qui fais l’équipe mais il y a beaucoup de gens qui doivent se remettre en question et assumer les leurs », avait expliqué Genesio après la rencontre en conférence de presse.

Démission refusée par Létang

D’après les informations de RMC Sport, Bruno Genesio aurait posé sa démission. Mais le président Olivier Létang a refusé sa demande. « Le coach lillois a sans doute conscience qu’il n’arrive plus à faire progresser son effectif. Son message ne semble plus passer auprès de son groupe », croit savoir RMC. « Quatre matchs, quatre matchs pareils. C’est inexplicable pour moi. Soit on ne se prépare pas bien, et encore une fois c’est ma faute, soit on pense qu’on joue à un tournoi de sixte. Et si on pense ça c’est aussi ma responsabilité donc il faut arrêter de tirer des enseignements, il faut assumer les choses. Quand ça se reproduit, ce n’est pas le hasard. Ce qu’on fait dans le jeu depuis le début de l’année, c’est à la limite du scandaleux », avait quant à lui pesté Genesio. L’ambiance se tend donc sérieusement au LOSC.

